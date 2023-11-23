История домашнего насилия Маргариты Грачёвой легла в основу драмы "Сама виновата?"

Пять лет назад о чудовищной истории, произошедшей в подмосковном Серпухове, рассказывали во всех СМИ. Дмитрий Грачев увёз свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти обеих рук. Эта драматическая история легла в основу сериала Сарика Андреасяна "Сама виновата?", который выйдет в онлайн-кинотеатре Иви 23 ноября.

Это была спланированная до мелочей расправа: он пытал супругу полтора часа, а после доставил в больницу и сдался полиции. Маргарита выжила. Одну кисть удалось пришить, вторую заменили на бионический протез. В 2018 году изверга приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

В тщательно разработанный план Грачёва не входило убийство - он рассчитал время, которое посвятит пыткам и издевательствам, учитывал минуты, необходимые чтобы добраться до больницы. Ведь если бы Рита умерла - его ждал бы ещё большой срок. История о "серпуховском Отелло" в мгновение облетает СМИ, и журналисты начинают охоту за подробностями: что же вынудило Грачёва пойти на такой шаг и так ли невинна Маргарита, как хочет казаться?

Сериал должен привлечь внимание к проблемам домашнего насилия, психологического и физического абьюза, а также доказать, что иногда огласка - единственный верный путь и спасение для тех, кто стал жертвой страшной жестокости самых близких людей.

В 2021 году Маргарита стала ведущей ток-шоу «Близкие люди». Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Сама виновата?" - это очень важный, в первую очередь, социальный сериал на тему домашнего насилия. Наш проект поднимает вопросы доверия и безопасности в семье, умении жить не смотря на любые обстоятельства и даёт понять, что, прежде чем набрасываться на жертву с клише "Сама виновата", нужно разобраться в ситуации, а не вешать ярлыки. На примере и опыте Маргариты Грачевой многие смогут увидеть свои абьюзивные отношения в семье или, возможно, просто в личной жизни и сделать правильные выводы, чтобы не оказаться в подобной ситуации и иметь смелость изменить свою жизнь. Наша история о сильных женщинах, прототипами которых выступают Маргарита Грачёва и её мать, которая прошла большой путь, поддерживая дочь. Насилие по отношению к женщине, ребёнку, семье не должно оправдываться ни при каких обстоятельствах", - уверен режиссёр Сарик Андреасян.

Главные роли в сериале исполнили Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина и другие.