Сбежавшим с ТНТ "Импровизаторам" дали на СТС второй шанс

В пятницу, 15 сентября, в эфир СТС со вторым сезоном вернётся комедийное шоу "Импровизаторы", в котором комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Арсений Попов встретятся с новыми гостями и заставят их вытворять невероятные вещи.

По сути, это единственный проект, из широкого списка развлекательных передач, на которые весной этого года решил сделать ставку новый менеджмент телеканала, который сумел закрепиться в эфире. Многие из них СТС переманил с ТНТ. Вернее, дал им новый дом, поскольку там от них отказались из-за низких рейтингов. Первым трансфером стала "Импровизация", затем рядом с "Уральскими пельменями" приземлилась "Битва каверов" от "Студии Союз", а последним в эфире оказался "Обратный отсчёт" (ранее известный как "Двое на миллион" с Павлом Волей).

Шоу "Импровизаторы". Пресс-служба телеканала СТС.

На каждое из этих шоу была серьёзная ставка - "Импровизаторов" поставили в прайм-тайм, а "Битве каверов" и вовсе доверили прямое соперничество в пятницу вечером с "Голосом" Первого канала и музыкальными проектами "России 1". Но оба формата провалились по рейтингам и быстро сползли в ночные эфиры. Выжили только "Импровизаторы", которых поставили в 23.00, чтобы они сохраняли свою индивидуальность и не оглядывались на цензоров.

Шоу "Импровизаторы". Пресс-служба телеканала СТС. Шоу "Импровизаторы". Пресс-служба телеканала СТС. Шоу "Импровизаторы". Пресс-служба телеканала СТС.

В новом сезоне в гости к юмористам придут Леонид Слуцкий, Мария Киселёва, Андрей Рожков, Валя Карнавал, Екатерина Волкова, ST, Сергей Сафронов и Александр Белькович.

"Нам и раньше нравилось, а сейчас, кажется, ещё лучше стало. Такое улучшение хорошего: добавились новые рубрики, теперь больше общения, мы иначе взаимодействуем с гостем", - говорит Дмитрий Позов. "В этот раз много гостей, которые ассоциируются с каналом, - добавляет Арсений Попов. - С кем-то впервые встретились и познакомились. Например, были в восторге, когда узнали, что будет сниматься Андрей Рожков".

Шоу "Импровизаторы". Пресс-служба телеканала СТС.

Актёр "Уральских пельменей" признался, что импровизационные номера зрители любят особенно. "Зал обожает, когда мы, "пельмени", что-то делаем не по плану. Ведь мы уже люди пожилые, часто забываем слова, - шутит Рожков. - А здесь очень простые пацаны, комфортные в общении, поэтому сразу почувствовал себя в своей тарелке".