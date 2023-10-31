Хороший улов: сказка "По щучьему велению" клёво стартовала в кинопрокате

После ухода с рынка голливудских студий отечественные кинематографисты решили импортозамещать Суперменов и Человеков-пауков более понятными российскому зрителю героями. В ближайшее время нас ждёт целая волна экранизаций любимых сказок и мультфильмов. Первооткрывателем дороги к сердцам зрителей стал блокбастер "По щучьему велению".

И первый блин не оказался комом! За первый уикенд в прокате фильм-сказка режиссера Александра Войтинского собрал 409 млн рублей. С 26 октября по 30 октября в России и странах СНГ фильм посмотрели более 1,4 млн зрителей, сборы составили 409,5 млн рублей (из них Россия - 400 839 987 рублей, СНГ - 8 662 061 рублей).

Картина, продюсером которой выступил Сергей Сельянов, создатель популярнейших анимационных франшиз "Три богатыря" и "Иван Царевич и Серый волк", переосмысливает классический сюжет, а в съёмках киноленты принимала участие команда, работавшая над недавним "Коньком-горбунком".

"По щучьему велению". Пресс-служба канала "Россия 1".

В основе сюжета - классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку - три желания. Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придётся действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без чешуи предстает обычной девушкой Василисой. Вместе им предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо - это быть с тем, кого любишь.

Авторы картины уверяют, что хотели донести до зрителей важную мысль: без труда невозможно чего-то добиться. Именно поэтому герой, который сначала не хочет ничего делать, приходит к пониманию того, что счастье можно обрести самому, своими усилиями, а не с помощью волшебной шуки.

"Я убеждён, что всё нужно обновлять, подтягивать к современному контексту. Иначе фольклор теряет актуальность. Считаю, что это самая важная сказка нашей культуры. Мы до сих пор все в ожидании щуки. Мы не говорим, что так не бывает, но всё равно нужно вставать с дивана и дей ствовать самому", - говорит режиссёр картины Александр Войтинский.