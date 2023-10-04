Фёдор Добронравов бросил вызов искусственному интеллекту в сериале "Мастодонт"

Сегодня, 4 октября, в видеосервисе Wink состоится премьера 12-серийной комедии "Мастодонт" (12+) Её создатели уверены, что Фёдор Добронравов, который сыграл главную роль, воплотил на экране нового народного героя эпохи всеобщей цифровизации. В проекте также снимались Елена Яковлева, Ольга Медынич, Дмитрий Харатьян, Марк Богатырёв.

Виктор Молодцов (Фёдор Добронравов) - одинокий вдовец, чиновник старой закалки из мэрии Зауральска, который не признаёт современные технологии. Неожиданно он узнаёт, что в столице у него есть взрослая дочь и она возглавляет... один из департаментов министерства цифрового и перспективного развития.

Сериал "Мастодонт". Пресс-служба видеосервиса Wink .

В отличие от своего мягкого и несовременного отца Екатерина Кулик (Ольга Медынич) очень уверенная, жёсткая и прогрессивная, на ты с гаджетами. Молодцов через связи находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в министерство, бросает всё и едет в Москву, чтобы разобраться, действительно ли это его дочь и, если да, - завоевать её доверие.

Сериал "Мастодонт". Пресс-служба видеосервиса Wink .

На этом пути ему предстоит выучить много новых слов, разобраться, что такое искусственный интеллект и познать смарт-технологии. Появление нового сотрудника в возрасте ("В отделе кадров говорили, что сорок лет" - "А, это они про стаж") вызывает всеобщие недоумение и недовольство. Но Молодцов не пасует перед сложностями - у него есть уникальные нецифровые способности, которые помогают ему выстраивать отношения с людьми.

Авторы сериала уверены, "Мастодонт" - прежде всего история про отношения: в семье, в коллективе, между разными поколениями и даже с роботами. В череде комедийных и лирических перипетий Виктор Петрович проходит множество испытаний на пути сближения с дочерью. При этом он погружается в цифровой мир, где оказывается, что его коммуникационные навыки прекрасно сочетаются с информационно-коммуникационными технологиями. Даже Василиса (она - робот), которая живет вместе с Виктором Петровичем в квартире его московского друга, попадает под обаяние провинциального чиновника и становится более человечной.

Сегодня зрителям видеосервисе Wink станут доступны первые два эпизода "Мастодонта", далее каждую неделю по средам будут выходить две новых серии.