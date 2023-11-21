Этот праздник не для всех: по итогам выпуска, посвящённого юбилею Лолиты, "Суперстар!" покинула ещё одна певица

В минувшую субботу в эфир НТВ вышел новый выпуск четвёртого сезона музыкального шоу "Суперстар!". Третий конкурсный день был посвящён дню рождения Лолиты, которая 14 ноября отметила 60-летний юбилей. Правда, для Ларисы Черниковой это праздник оказался со слезами на глазах.

Коллеги Лолиты и гости студии поздравили её с юбилеем, а Вадим Такменёв, который, к слову, родился со своей соведущей в один день, подарил ей букет роз. "Это самый непредсказуемый эфир в истории "Суперстар!". Он посвящён великой женщине, грандиозной певице, которую мы с вами очень любим. А я лично боготворю. Сегодня мы отмечаем твой юбилей!", - поднял градус пафоса Такменёв.

"Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ.

В этот вечер было решено устроить для именинницы пышный праздник, который, к слову, для участников стал серьёзным испытанием. В третьем выпуске проекта они пели песни Лолиты, причём далеко не самые известные и раскрученные. К примеру, Анастасия Макаревич исполнила хит "Даша", Феликс Царикати - "Отвали", а Кай Метов - "Грустная танцую". Бурю восторгов вызвал потрясающий номер Алексея Гомана с хитом "Ориентация Север".

На сцену также вышла Лика Стар, выбывшая из гонки за победу неделей ранее, вне конкурса она представила свою версию зажигательной композиции "Эй, секси". Ещё одним сюрпризом выпуска стало то, что Лера Кудрявцева уступила своё судейское кресло Лолите, а сама заняла место соведущей.

"Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ. "Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ.

Несмотря на праздничную атмосферу, в финале программы членам жюри всё равно пришлось попрощаться с одним из конкурсантов. Самой явной претендеткой на вылет стала Лариса Черникова. Из-за недомогания певица не приходила на примерку костюмов, пропускала прогоны номеров и даже не отвечала на звонки продюсеров. Она, конечно, пыталась оправдаться, но её слова не были восприняты всерьёз.

"Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ.

К новому номеру она отнеслась с большей ответственностью, но её подача "Ту-ту-ту" не впечатлила судей. Многие члены жюри сошлись во мнении, что ей пора перестать петь детским голосом и выйти из образа девочки-припевочки. По итогам третьего выпуска участница получила четыре балла, и этого не хватило для того, чтобы она поднялась в общей турнирной таблице с последнего места. С 14 баллами она покинула проект.

"Мне очень понравилось. Здесь так все друг друга поддерживают. Я думала, выбывать будет плохо, а на самом деле нет, потому что здесь такая патока и мёд", - напоследок сказала певица, прославившаяся в 1990-х хитами "Да ты не смейся" и "Влюбленный самолёт".

"Суперстар!" 4. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам голосования жюри лидерами стали Алексей Гоман, Кай Метов и Игорь Наджиев, у них по 23 балла. Вторую строчку турнирной таблицы заняла Анастасия Макаревич с 22 баллами. На третьем месте расположился Алексей Глызин, заработав за три выпуска 21 балл.

В завершении вечера Лолите преподнесли именинный торт, украшенный фигуркой юбилярши. После этого певица исполнила свой хит "Раневская".