Дмитрий Губерниев испытает на прочность умников и звёзд в горах Дагестана

В субботу, 21 октября, в эфире ТНТ состоится премьера нового сезона спортивно-интеллектуальной игры "Вызов", в которой 11 представителей шоу-бизнеса и 11 молодых звёзд из мира науки поборются за главный приз в 10 миллионов рублей. Местом действия проекта в этот раз станет завораживающий Дагестан.

Участники проекта будут проходить непростые испытания на силу, ловкость, смекалку и интеллект, а также будут учиться понимать друг друга, ведь до конца можно дойти только сообща, оставив личные амбиции и статусы позади.

По правилам проекта звёзд из мира науки объединяют со звёздами шоу-бизнеса, разделив их на пары. Вместе им необходимо пройти непростые задания, чтобы проверить физическую подготовку участников и их умение находить общий язык с партнёром.

Команду звезд шоу-бизнеса представят комик Денис Дорохов, блогеры Карина Мурашкина, Алина Левда, Мария Лодянова, Юлия Коваль, Николай Сердюков, актриса Анастасия Резник, певец и актёр Влад Соколовский, музыкант Ваня Дмитриенко, актёр Саша Стоун и пауэрлифтер Кирилл Сарычев.

В команду интеллектуалов вошли физик-инженер Никита Востров, учёный-мехатроник Юрий Фурлетов, микробиолог Елизавета Рогачёва, физик-электротехник Амир Ахмедов, медиааналитик Алиса Чубина, философ Андрей Кондауров, инженер по управлению ядерным реактором Алиса Тутолмина, экономист Анна Москвина, киберспорстменка Анастасия Горбунова, флейтистка Полина Зибарева и биохимик Данила Калиникин.

Телешоу "Вызов". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"Я впервые принимала участие в проекте такого формата. Местами было непросто. Многое я принимаю близко к сердцу, возможно, иногда даже чересчур, но всегда стараюсь действовать от сердца. Поэтому все эмоции на "Вызове" были честными и искренними. Я рада, что решилась на участие! Было по-хорошему крышесносно, - рассказывает Анастасия Резник, участница шоу:

В новом сезоне продюсеры обещают усилить элемент реалити, а это значит, что зрителей ждут не только завораживающие и живописные пейзажи Северного Кавказа, но и жаркие споры и искусные интриги участников проекта, тонкие стратегии которых помогут кому-то дойти до финала.

Неизменные ведущие проекта - шоумен и комментатор "МАТЧ ТВ" Дмитрий Губерниев и первый заместитель генерального директора Института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.