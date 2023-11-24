24 ноября
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сериал
История домашнего насилия Маргариты Грачёвой легла в основу драмы "Сама виновата?"

Денис Шведов потерял память и стал "Оборотнем"

В ближайшее воскресенье, 26 ноября, в эфире РЕН ТВ состоится телевизионная премьера сериала "Оборотень". Начиная с 13.00 зрители смогут посмотреть все восемь эпизодов остросюжетного триллера с Денисом Шведовым и Максимом Щёголевым.

Сериал "Оборотень".
Сериал "Оборотень".
Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

"Номер пятый" присвоили главному герою, который очнулся в неожиданном и не самом приятном месте. Он не помнит о себе ничего. Всё, что у него есть, - открытка от некоего Петра некому Андрею. Персонажу Дениса Шведова предстоит вспомнить, что это его зовут Андрей Лазарев, и он, как и тот Пётр с открытки (Максим Щёголев), был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ, подчиняющегося напрямую директору спецслужбы. На самом деле Пётр и Андрей - боевой тандем, в котором первый - куратор, а второй - универсальный боец, прошедший очень серьёзную подготовку. За плечами Лазарева десятки успешных операций, но его последняя миссия оказалась провалена, а сам агент потерял память.

Сериал &quot;Оборотень&quot;.
Сериал "Оборотень".
Пресс-служба телеканала РЕН ТВ.

"Главным импульсом, побудившим меня сняться в этом проекте, стал экшн, которым наполнен "Оборотень". Здесь его очень много, и мне стало интересно испытать себя в этих сценах после довольно долгого перерыва. Боевые сцены в сериале нетипичные - мой герой не использует оружие, и это добавляет сложности. В качестве подручных средств приходилось использовать не только вилки, швабру или микрофон, но даже кредитную карту. И, конечно, меня привлекла история - в её центре человек, который пытается собрать свою жизнь, совершенно не помня, что с ним происходило в прошлом. Помочь в этом ему могут только оставленные им самим маячки, сигналы, зацепки. И зритель вместе с моим персонажем будет идти по ним, наблюдая, как герой снова обретает главную цель", - рассказал актёр Денис Шведов.

В сериале также снялись Алексей Морозов, Алексей Кирсанов и Юлия Франц. Режиссёром выступила Анна Курбатова ("Дополнительный урок").

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость