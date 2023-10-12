Звезда "Содержанок" Дарья Мороз сняла откровенный сериал про "Секс. До и после"

Сегодня, 12 октября, в онлайн-кинотеатре Okko состоится премьера режиссёрского дебюта Дарьи Мороз сериала "Секс. До и после". Это альманах откровенных историй о любви, под необычным углом исследующем проблемы человеческих взаимоотношений. Сегодня зрителям Okko будут доступны четыре серии из 14 серий.

В баре "Лёд" знакомятся, назначают друг другу свидания и обсуждают свои отношения разные пары. Во время своего выступления стендап-комик Клим (Григорий Калинин) замечает Олесю (Анна Снаткина), которая никак не реагирует на его шутки. Мужчина средних лет Эдуард (Ян Цапник) угощает за барной стойкой раскрепощённую Эльвиру (Евгения Дмитриева). После квиза парень (Олег Гаас) знакомится с вегетарианкой (Даша Верещагина). История каждой пары разделена на две части - до и после, за кадром остаётся только их секс. Постоянными действующими лицами в каждой серии будет персонал бара - администратор (Дарья Мороз), бармен (Вячеслав Чепурченко) и официантка (Виктория Агалакова)... Истории отличаются по темпу и настрою, но в каждой из них есть несколько шуток, которые хочется запомнить и пересказать.

Сериал "Секс. До и после". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

За плечами у Мороз четыре сезона "Содержанок", скандальная "Клиника счастья" и эротический триллер "Жить жизнь", так что тему секса Дарья изучила вдоль и поперёк, но в ее сериале непосредственно телесной близости между людьми будет уделяться не так много внимания. Дарья Мороз покажет нам, как люди знакомятся, чувствуют пробежавшую между ними искру и оказываются в одной постели, а также как меняются их отношения после ночи любви.

Сериал "Секс. До и после". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

"Наше кино про то, что секс в жизни - не главное. От слова совсем! Да-да! Несмотря на название. Конечно, провокативные темы, как и энергия между мужчиной и женщиной - присутствуют в сценах и ситуациях! Но наше кино про взаимоотношения людей, микротоки между ними, про разный возраст, разных социальных персонажей, про то, какими мы бываем нелепыми и настоящими, про то, как легко обмануться и не всегда в плохую сторону. В российском кино, как мне кажется, довольно мало диалоговых, жанровых историй, сделанных на флирте, тонком юморе, лёгком дыхании и иронии. Это была сложная задача как для меня, так и для всей группы и каждого артиста. Но кажется мы с ней справились!", - говорит Дарья Мороз.

В сериале также приняли участие Игорь Миркурбанов, Павел Чинарёв, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина, Ангелина Стречина, Артём Быстров, Ксения Теплова, Сергей Горошко, Антон Рогачёв, Никита Кологривый, Антон Кузнецов, Александр Горбатов, Даниил Воробьёв, Светлана Иванова, Виталий Кищенко, Елена Подкаминская и другие.