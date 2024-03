"Что именно не понравилось?" Водяной возмущён своим разоблачением в "Маске"

В четвёртом выпуске в финальной номинации оказались Кактус, Водяной и Арлекин. Зрители в студии спасли Кактуса, а судьи решили, что свой путь в проекте должен продолжить Арлекин. Маску было решено снять с болотного обитателя и а ней скрывался актёр и музыкант Стас Ярушин.

Как только Водяной появился на сцене, Филипп Киркоров сразу поприветствовал его: "Здравствуй, папа! Что ты здесь делаешь?", - намекая на то, что под маской скрывается Бедрос Киркоров. В первом выпуске сказочный участник исполнил знаменитую "Песню Водяного" из мультфильма "Летучий корабль". Практически все члены жюри подумали, что под маской скрывается Михаил Галустян. Неделю спустя Водяной вышел на сцену с хитом Роя Орбисона Oh, Pretty Woman, в третьем выпуске - с песней "Ромашки спрятались", а в четвёртом спел песню Робби Уильямса Let Me Entertain You. К первоначальным версиям добавились ещё две - Дмитрий Журавлёв и Павел Воля.

"Мне предложили несколько вариантов масок, но мой выбор сразу пал на Водяного. Мне показалось, что так я легче собью с толку жюри. Я специально вёл себя, как возрастной артист. Много пародировал, постоянно менял голоса, прятался. Костюм Водяного потрясающий, это маска-конструктор. Она была невероятно тяжёлой, когда я был в бочке. Дойти до сцены было настоящим испытанием. Сегодня я впервые надел ноги и вылетел из шоу. Маска позитивная, добрая, позволяла много чудить и шутить, особенно на тему болота шоу-бизнеса", - сказал Станислав после разоблачения.

Все свои эмоции артист излил в личном блоге. Он признался, что так и не смог понять, по каким правилам судьи выгоняют участников. "В чём суть шоу "Маска" я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу не назвал Водяного - Стасом Ярушиным! Что именно не понравилось? Костюм не тот? Номер, поставленный режиссёром, не тот? Выбор песни? Всё это - дело вкуса, друзья. Мне от этого страшно обидно", - сокрушался он в соцсетях.