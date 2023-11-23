Чем удивит финал юбилейного сезона шоу "Ну-ка, все вместе!"

В пятницу, 24 ноября, в эфир телеканала "Россия 1" выйдет долгожданный финал вокального конкурса "Ну-ка, все вместе!". По итогу второго полуфинала на финишную прямую вышла тройка лидеров, а неожиданное решение Московского Казачьего Хора уступить своё место в финале Николасу Рейна стало сюрпризом для всех.

Таким образом, после строгого отбора и жарких споров в сотне на протяжении всего пятого юбилейного сезона шоу из 64 конкурсантов в финал вышли восемь вокалистов и один дуэт. Счастливчиками стали: Софико Кардава, Николас Рейна, Дарья Морозова, Фаррух Хасанов, Бек Исраилов, Александра Белякова, Азат Раимбердиев, Ольга Варвус, дуэт Александр Ёлкин и Роза Туаева.

"У финалистов в отборочных турах, в полуфиналах не было меньше 90 баллов, поэтому легко предположить, каким будет финал - нервным, но очень интересным. И я очень хочу, чтобы в финале все участники получили сто баллов, потому что каждый из них по-настоящему это заслуживает!", - говорит глава сотни Сергей Лазарев.

Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Сотня готовится к финалу как к празднику: в заключительном выпуске юбилейного сезона члены жюри будут блистать в самых ярких нарядах на двенадцатиметровой стене. Напряжение возрастает до предела, и всем хочется, наконец, узнать, кому достанутся Кубок, 5 миллионов рублей и возможность записать оригинальный сингл с ротацией в радиоэфире.

Финал откроет самый частый гость шоу "Ну-ка, все вместе!" - Филипп Киркоров.

Телешоу "Ну-ка, все вместе!". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Волнение, конечно, испытываю, потому что это большая ответственность брать на себя миссию вершителя судеб. Искусство - это дело вкуса: мне нравится одно, людям нравится другое. Но я всегда стараюсь быть объективным, смотреть на артиста с точки зрения новизны, харизмы, таланта. Мне по большому счёту в конкурсах не везло. У меня только одна большая награда - гран-при "Золотой Орфей". А самый главный мой конкурс - это каждый мой выход в зал к зрителям, и самая главная награда - зрительская любовь на протяжении 35 лет", - рассказал Филипп.