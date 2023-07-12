Чем эфирные масла лучше солнцезащитной косметики

Вас удивляет, что эфирные масла способствуют загару и защищают при этом кожу? Поверьте, это действительно так. Эфирные масла - настоящие фотосенсибилизаторы: вещества, способные усиливать действие солнца. Особенно преуспевают в этом масла на основе цитрусовых, а также левзея, гвоздика, чабрец.
В чём плюсы?
Прежде всего эфирные масла выгодно отличаются объёмом. Если все спреи и крема упаковывают в достаточно объёмные флаконы, то эфирные масла разливают по миниатюрным скляночкам. А это, конечно, существенно экономит место в сумке, да и ощутимо облегчает ношу. Ещё один очевидный плюс - приятные ароматы масел.
Кого-то могут напугать нешуточные цены на эфирные масла. Но бояться их не стоит. Ведь расход эфирных масел без преувеличения можно назвать сверхэкономным: капельная дозировка превращает маленький пузырёк в почти бочку, которой хватит не на один год. А это тоже плюс!
Ароматическая азбука
При покупке эфирного масла для загара предлагаем вам не просто принюхиваться, но и учитывать те полезные свойства, которыми оно обладает.
Левзея устраняет зуд, сыпь, ожоговые покраснения, выравнивает цвет и рельеф кожи. Стимулирует синтез меланина и витамина D под воздействием ультрафиолета, что помогает приобрести идеальный загар.
Мирра освежает, оживляет, подтягивает кожу, устраняет морщинки. Дарит красивый цвет коже, придаёт ей матовость и бархатистость. Способствует рассасыванию свежих рубцов и растяжек.
Пачули питают, освежают, обновляют и разглаживают сухую, утомлённую кожу, устраняют раздражение и шелушение. Подтягивают бюст, устраняют дряблость живота и бёдер, избавляют от целлюлита.
Сандал ликвидирует пересушенность и воспаление кожи, восстанавливает её первозданную эластичность. Устраняет угревую сыпь, зуд кожи. Эффективен при варикозном расширении вен.
Герань быстро регенерирует кожу после ожогов и обморожений, устраняет сыпь, воспаление и шелушение сухой, повреждённой, чувствительной кожи.
Правила нанесения
Чтобы загар прилипал к вам моментально, эфирное масло нужно наносить на кожу, как и обычное косметическое средство, равномерно, до полного впитывания. И делать это нужно за час до выхода из номера. А вот на пляже за пять минут до распластывания на шезлонге эфирные эликсиры для загара лучше не использовать - переборщив с волшебным средством, вы рискуете сильно обгореть.
Подготовиться к процессу загорания можно и совсем, казалось бы, экзотическим способом. Например, "озолочению" кожи способствует бокал красного вина с одной капелькой масла мирры или пачулей. Загар появляется гораздо быстрее, если заправить утренний салат половиной чайной ложки масла зверобоя или если выпить пресловутые пол-ложки залпом, обильно запив апельсиновым соком. Поглощение салатов или соков, заправленных несколькими каплями масла апельсина, грейпфрута или розмарина, также способствует более эффективному и быстрому загару, спасает от ожогов.
Спасение загорающего - дело рук самого загорающего
Если ваши интимные отношения с небесным светилом затянулись дольше положенного срока и, расставаясь с ним, вы уже чувствуете пощипывания и "покусывания", бегом в укрытие, спасаться сливочными изысками. Чтобы устранить красноту, отёчность, боль и не допустить облезания кожи, следует обильно оросить кожу лавандовой водой. А сильно пострадавшим пляжным фанатам можно посоветовать сделать вот такую маску: смешайте 20-25 капель эфирного масла лаванды с 50 мл миндального масла (вместо него можно взять масло жожоба, сметану или нейтральный крем для тела) и нанесите смесь на обожженную кожу. Очень скоро вы почувствуете облегчение. Смесь обезболивает, успокаивает кожу, позволяет быстро избавиться от покраснения и раздражения.