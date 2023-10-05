5 октября
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"Человек-невидимка" возвращается на ТВ-3

Узнать всё о человеке, пообщавшись с ним долго, легко. Но как это сделать, когда у вас есть лишь несколько незначительных подсказок? Эксперты шоу "Человек-невидимка" на протяжении 14 сезонов доказывали, что это абсолютно реально. И вот теперь они снова готовы приступить к своим обязанностям. На ТВ-3 стартовали съёмки 15-го сезона проекта!

"Человек-невидимка".
"Человек-невидимка".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

"Человек-невидимка" - это программа, в которой специалисты из разных областей применяют свои сверхспособности, заглядывают в будущее, рассказывают о прошлом, раскрывают секреты и пороки звёздного гостя шоу. В их распоряжении немного личных предметов гостя и совсем мало времени, чтобы узнать, кто находится за кулисами. Знаменитость в свою очередь наблюдает за происходящим из тайной комнаты.

Шестеро экспертов - это криминалист, хиромант, психолог, маг, шаман и гадалка. До последней минуты они ничего не знают о госте, не видят и не слышат его, не могут общаться друг с другом. Посредником между ними выступает ведущая программы - Эвелина Блёданс. Только с ней "человек-невидимка" делится своими впечатлениями. В конце шоу эксперты должны выбрать фотографию человека, который сидит в тайной комнате, и назвать его имя.

Наряду с возвращением в эфир хорошо знакомых форматов, зрителей ждёт и необычная премьера. ТВ-3 приступил к съёмкам бизнес-шоу "Два пути к успеху".

Бизнес-шоу &quot;Два пути к успеху&quot;.
Бизнес-шоу "Два пути к успеху".
Пресс-служба телеканала ТВ-3.

Герои проекта - обычные люди из разных уголков России. Кто-то планирует открыть ресторан, кто-то занимается фермерством, а кого-то больше интересуют цифровые технологии. Но всем им нужна помощь в развитии своих идей!

Стоит ли расширять бизнес и привлекать сторонних инвесторов? Как избежать обмана со стороны сотрудников? Нужно ли вообще становиться предпринимателем? На эти и другие вопросы участникам программы помогут ответить её ведущие - энерготерапевт Александр Гранд и бизнес-тренер Вячеслав Таранов. Они расскажут, получится ли у героев проекта воплотить мечту с точки зрения как логики, так и гороскопа.

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