Блогера-миллионника перевоспитают в пионерском лагере "Юность"

У блогеров, привыкших купаться в роскоши, хайпить и хапать деньги своих подписчиков, наступили трудные времена. Федеральная налоговая служба постучалась в двери к звёздам соцсетей и попросила отчитаться о многомиллионных доходах, с которых были не уплачены налоги. В новом сериале СТС, 13-серийной комедии "Юность", блогер-миллионник тоже попадает в переплёт и будет вынужден стать вожатым в детском лагере.

По сюжету Alex Go (Егор Кирячок) теряет все контракты, обидев юного фаната Митю Липкина (Марк Доронин). Чтобы спасти карьеру, блогер становится вожатым в лагере "Юность", где отдыхает мальчик. И теперь его судьба зависит не от подписчиков и продюсера (Денис Васильев), а детей и директора лагеря Старостина (Алексей Маклаков) У последнего свой умысел - он надеется с помощью хоть опальной, но интернет-звезды, поднять интерес к своему заведению.

Сериал "Юность". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Юность". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Юность". Пресс-служба телеканала СТС.

СТС очень вовремя решил показать комедию про пионерлагерь - скоро лето, каникулы. Да и истории про отдых в лагерях стали новым трендом (хоррор "Пищеблок", ретро-фантастика "Артек. Большое путешествие", комедия "Молодой человек"). Новая вариация на тему "перевоспитания очередного непослушника", думается, тоже не останется не замечанной.

Съёмки проходили в подмосковном лагере "Орлёнок", атмосфера в котором напомнила группе культовый фильм "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Актовый зал и домики дополнили реквизитом, на входе лагеря повесили деревянное панно, созданное под вдохновением от Московского дворца пионеров, а аллею украсили бутафорскими статуями, сделанными ростовскими мастерами.

Сериал "Юность". Пресс-служба телеканала СТС.

Егор Кирячок вспоминал, что студентом подрабатывал вожатым в пионерском лагере. А исполнительница роли старшей вожатой Вилки Валя Ляпина тоже может похвастаться подобным опытом: "Всё детство провела в пионерских лагерях. И я это обожала, ведь там своя атмосфера. Когда выросла, помогала родителям, у которых есть творческий лагерь, поэтому знаю эту тему вдоль и поперёк".

Кстати

Сериал "Юность". Пресс-служба телеканала СТС.

Самой непокорной "актрисой" на площадке стала коза: в сериале завхоз Федя (Николай Добрынин) и его домашний питомец практически не расстаются.