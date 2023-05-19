Антон Шастун заговорит устами младенца в новом телешоу "Взрослым не понять"

В субботу, 20 мая, на СТС выходит новое шоу от создателей культовой программы "Устами младенца" - телевикторина "Взрослым не понять" с ведущим Антоном Шастуном. В каждом выпуске звёздам предстоит угадывать, о чём именно говорят дети в видеороликах, а для финального "поединка" юные участники появятся в студии.

Расшифровывать видеопослания детей предстоит звёздным участникам, которые объединятся в пары, в том числе: Екатерине Волковой и Денису Кляверу, Евгении Медведевой и Александру Энберту, Лизе Арзамасовой и Александру Давыдову, Мите Фомину и Ульяне Донсковой, Алексею Столярову и Наталье Гасанхановой, Юлии Михалковой и Роману Богданову.

Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС.

"Часто представлял себя на месте участников, и могу сказать, что в некоторых моментах я бы совсем не понял, о чём говорят дети, - признаётся Антон Шастун. - У меня хоть и есть опыт общения с маленькими детьми друзей, но в нашей программе герои мыслят ну очень интересно и неожиданно".

Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС.

Понимать юных участников телешоу звёздам помогал родительский опыт. "Это отличный формат: детки делятся мыслями, выдают перлы, и это смешно. Я по своему сыну помню, - рассказывала Ирина Дубцова. - Всё это обязательно нужно записывать, запоминать, чтобы потом вместе смеяться и получать позитивные эмоции".

Телешоу "Взрослым не понять". Пресс-служба телеканала СТС.

По словам Лизы Арзамасовой, новое шоу позволит ещё лучше узнать своих детей: "Здесь каждый найдёт что-то для себя: кто-то вспомнит детство, а кто-то проверит, насколько хорошо понимает своего ребёнка". Актриса не отрицала, что может стать матерью второй раз, и добавляла: сын Лев, как и дети в программе, нередко удивляет её. "Забавно, его первое слово было "папа", второе - "мама", а третье - фраза "ты куда?". Что тут скажешь: ребёнок растёт в артистической семье", - улыбалась она.

"Устами младенца". Пресс-служба телеканала НТВ.

Впервые телеигра "Устами младенца" вышла в эфир 1992 году на канале РТР. Спустя пять лет она "переехала" на НТВ, но затем снова "вернулась домой" и выходила на РТР вплоть до 2000 года. На протяжении всего этого времени её бессменным ведущим был Александр Гуревич ("Сто к одному"). В новом тысячелетии в обновлённом формате проект появился на канале Disney, а затем игра вернулась на НТВ. Там делами заправлял Александр Олешко. В 2020-м программа ненадолго снова вернулась в родную гавань - на "Россию 1", а теперь обрела и новое название, и нового ведущего.