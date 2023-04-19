Время карьерных возможностей наступило. В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

Ярмарка, организованная Кадровым центром «Работа России», объединила работодателей разных отраслей промышленности: от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и соискателей, желающих найти работу. Одной из главных целей мероприятия стал поиск кадров для промышленных предприятий отраслей приоритетной кадровой потребности, составляющих основу экономики города.

В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Так в ходе ярмарки работодатели предложили горожанам более 3 тысяч вакансий, 80% из которых составили рабочие профессии, востребованные сегодня в крае. Участниками ярмарки стали как крупные предприятия промышленного рынка: АО «Барнаултрансмаш», ООО «Ротор», «Нортек», так и работодатели других секторов — среди них образовательные организации РАНХиГС, Алтайский государственный университет, организации торговли: «Мария-Ра», «Мартика» и т.д.

В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

На ярмарке нового формата работали разные тематические площадки. Гости мероприятия могли посетить тренинги и мастер-классы от приглашенных экспертов, а также экскурсии и консультации специалистов службы занятости.

Так на площадке для работодателей прошел мастер-класс «Имидж работодателя. Эффективное продвижение HR-бренда» от главного редактора телеканала «Катунь24» Максима Милосердова. Там кадровые сотрудники учились эффективно презентовать компанию и успешно искать сотрудников. Работодатели также проводили собеседования с соискателями и могли найти сотрудников из других регионов по видео связи.

Площадки с бизнес-сессиями собрали много участников из числа молодежи. Более 700 студентов и выпускников из 22 образовательных организаций города проявили большой интерес к ярмарке. Для студентов с тренингом по самопрезентации выступил Александр Грин — тренер по публичным выступлениям, официальный голос телеканала «Катунь 24». О мерах государственной поддержки бизнеса ребятам рассказали представители, НО «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства». Гостями мероприятия стали предприниматели города, открывшие свое дело при поддержке службы занятости. Представители бизнеса поделились своим опытом предпринимательства, идеями и секретами успеха в открытии своего дела.

В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

По словам Александра Грина, формат диалога и реальных примеров участникам и самому ведущему понравился.

На тренинге со студентами я рассказывал о приемах публичных выступлений, делился секретами мастерства через конкретные примеры и ораторские приемы. Ребята теперь смогут чувствовать себя более уверенно и комфортно, говорить четко и на профессиональном языке. Полученные навыки обязательно пригодятся им на собеседовании при трудоустройстве или в переговорах. Думаю, обязательно нужно повторить мероприятие! — сказал он.

В консультационном центре «Работы России» гражданам предлагали услуги модернизированной службы занятости. Каждый обратившийся мог получить индивидуальную консультацию в соответствии с жизненной ситуацией. Гостям предлагали программы обучения в рамках нацпроекта «Демография», консультации карьерных специалистов, профориентационное экспресс-тестирование и помощь в составлении резюме.

В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

Познакомиться с крупными предприятиями города и увидеть работу заводов в реальном времени смогли учащиеся на экскурсионных площадках «Работы России». Школьники и студенты побывали на на предприятии «Барнаултрансмаш», а также на «Заводе механических прессов». Ребята узнали о работе крупных предприятий края и востребованных вакансиях, в том числе для выпускников учебных заведений.

В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».

В рамках ярмарки начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Арсентьевна Капура анонсировала создание HR-клуба работодателей. Клуб будет базироваться в Кадровом центре «Работа России» в г. Барнауле. Он станет коммуникационной площадкой, позволяющей работникам кадровых служб совместно решать кадровые задачи, внедрять новые форматы работы и общаться с экспертами разных отраслей, в том числе с маркетологами, рекламщиками, пиарщиками.

По окончанию ярмарки работодателей наградили благодарственными письмами от управления Алтайского края по труду и занятости населения за активное участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства.

В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России». В Барнауле прошел первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Фото предоставлено Кадровым центром «Работа России».