8 ноября
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Работа и обучение

Вау-конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360": как это было

В Барнауле на мощном подъёме прошла конференция маркетологов, рекламистов, предпринимателей. Организаторы события — Сообщество маркетологов региона, Комитет по рекламе ТПП Алтайского края, онлайн-ресурс Рекпортал.

Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360".
Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360".
Фото: Дмитрий Лямзин.

Статистика конференции: 85 участников очно, 10 в онлайн-режиме, 17 спикеров-экспертов, 6 человек в команде организаторов, 6 партнеров, 4 волонтёра.

В течение 8 часов спикеры "перезагружали" индустрию. На открытии редактор онлайн-ресурса Рекпортал Лада Шевкунова сказала, что технологии важны, но главный тренд маркетинга сегодня — ориентация на людей.

Конференция &quot;Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360&quot;.
Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360".
Фото: Дмитрий Лямзин.
Конференция &quot;Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360&quot;.
Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360".
Фото: Дмитрий Лямзин.
Конференция &quot;Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360&quot;.
Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360".
Фото: Дмитрий Лямзин.
Конференция &quot;Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360&quot;.
Конференция "Маркетинг. Бизнес. Продвижение на 360".
Фото: Дмитрий Лямзин.

Образовательную программу собирали вместе с лидерами Сообщества маркетологов Алтайского края. Ксения Абабкова осветила каналы продвижения с малым бюджетом. Наталья Майер говорила о возможностях электронных справочников. Агромаркетолог Роман Поздняков показал арт-трактор и рассказал о "социалке" для села. Марина Вяткина сделала акцент на простоту в решениях для ресторана-поэмы. Анастасия Слискова показала позиционирование фастфуда через полезное питание. Со сферой маркетинга в культуре и "выстрелом" стрит-арта познакомила Виктория Борунова.

Спикер Ксения Абабкова.
Спикер Ксения Абабкова.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикер Наталья Майер.
Спикер Наталья Майер.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикеры Роман Поздняков и Виктория Борунова.
Спикеры Роман Поздняков и Виктория Борунова.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикер Марина Вяткина.
Спикер Марина Вяткина.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикеры Анастасия Слискова, Ольга Ефимова, Роман Поздняков.
Спикеры Анастасия Слискова, Ольга Ефимова, Роман Поздняков.
Фото: Дмитрий Лямзин.

В этом году Сообщество маркетологов Алтайского края проводит вторую масштабную конференцию. Наша задача — вносить изменения в индустрию, нацеливать ее на сотрудничество и взаимные контакты, — сказала Ольга Ефимова, руководитель Сообщества и главный вдохновитель конференции.

Руководитель Сообщества маркетологов Алтайского края Ольга Ефимова.
Руководитель Сообщества маркетологов Алтайского края Ольга Ефимова.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Спикеры из авторитетных брендинговых агентств Барнаула и Новосибирска показали инструменты маркетинга на примере реальных кейсов. Данил Снитко, агентство "Два слова", говорил о стратегии и креативе. Петр Быков, студия дизайна Saccade, о "сериальности" в рекламе. Алена Иванова, агентство A.Studio, разложила по полочкам стратегию разработки упаковки и показала, как это работает на примере бренда "Лакт" Барнаульского молочного комбината. Дмитрий Артемьев объяснил специфику брендкопирайтинга и рассказал, зачем это нужно бизнесу. Елена Долгова представила "Маркетинговый десант".

Спикер Данил Снитко.
Спикер Данил Снитко.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спиекры Пётр Быков и Родион Бокий.
Спиекры Пётр Быков и Родион Бокий.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикер Алена Иванова.
Спикер Алена Иванова.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикер Дмитрий Артемьев.
Спикер Дмитрий Артемьев.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Спикер Елена Долгова.
Спикер Елена Долгова.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Федеральных экспертов представляла Анна Межонная, Москва. Спикер показала комплекс инструментов маркетинга при продвижении магазинов формата офф-прайс. В онлайн-режиме были Надежда Дядигурова с темой "Маркетинг впечатлений" и Ирина Гаврилова с темой "Оптимизация бизнеса с помощью нейросетей".

Спикер Анна Межонная.
Спикер Анна Межонная.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Образовательная программа чередовалась с интерактивами, фуршетом, обедом и позитивной зарядкой для бодрости духа и разминки тела. Атмосферу конференции отлично настраивал ведущий Роман Поздняков, большой остряк и креативщик.

Итоговой точкой события стало решение об организации новой конференции весной 2024 года.

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