15 июля
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Работа и обучение

В Центре подготовки космонавтов рассказали, кого берут в эту профессию

Начальник центра Максим Харламов рассказал, что космонавтом может стать только специалист технической направленности, пишет "Лайф".

Космонавт.
Космонавт.
СС0

По его словам, технические знания космонавтам нужны, а лишнего времени на дополнительную подготовку нет. Эти требования являются основными для претендента на должность космонавта-испытателя.

Также он рассказал, что аналитики составили список наиболее подходящих программ. Среди них: информатика, электроника и радиотехника, фотоника и приборостроение.

Космонавтом также может стать специалист электро- и теплоэнергетики, ядерной энергетики, машиностроения и так далее. Во время отбора комиссия обращает внимание на образование кандидатов.

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