Только 28 сентября 2023 нескучная конференция в стиле «СЛОВО».

Что тебя ждет?
- 10 выступлений от "твердых" экспертов и предпринимателей из разных ниш
- 20 минут выступление каждого спикера «без воды» с конкретными фишками
- вкусный кофе-брейк
- нетворкинг
- открытый микрофон- возможность заявить о себе и своих услугах
- розыгрыш призов
Дата: 28 сентября (четверг) с 14:00 до 19.00ч
Адрес: ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж, "Конференц-зал"
Цена: 500₽
Билеты тут:
https://clck.ru/33YNWk
Темы и спикеры:
1. Татьяна Соловцова - "Топ-3 привычки для достижения любой цели"
2. Ирина Семаева - "Здоровое питание - магнит для благосостояния"
3. Варвара Царь "Реализованная женщина - счастливая женщина"
4. Алексей Галкин - "Ипотека. Инструмент или кабала?"
5. Наталья Орлова - "Проще поменять жену, чем бухгалтера"
6. Маргарита Зудилова - "Как не бояться уйти из найма в хобби и зарабатывать"
7. Денис Тихонов - "ФПЖ - финансовое планирование жизни или финансовая полная Ж..."
8. Виктория Гродецкая - "Речевой образ: как влиять сильнее"
9. Роман Полосьмак - "Бесплатный способ получения клиентов".
10. Секретный гость
Билеты тут:
https://clck.ru/33YNWk