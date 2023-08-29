Продолжается набор в «Школу фермера».

Открытие Школы запланировано на 20 сентября, но заявки от соискателей принимаются до понедельника, 4 сентября. В этом году аграрии Алтая пройдут бесплатное обучение в «Школе фермера» по двум направлениям: растениеводство и пчеловодство.

Виктор Пятков, из Усть-Коксинского района Республики Алтай, решил поступить второй раз в «Школу фермера» на новое направление — пчеловодство:

Сейчас в хозяйстве у меня 60 ульев, собираем мед горного разнотравья. Хочу и здесь все поставить на научные рельсы. Я вообще учиться люблю. В первом наборе Школы отучился по направлению растениеводство. Почерпнул много нового, по-другому посмотрел на свой опыт ведения хозяйства, понял многие свои ошибки и достижения, чем они были обусловлены. Я готов не только учиться у других, но и свой опыт могу рассказать. Спасибо Россельхозбанку за Школу — это был сильный толчок в развития моего хозяйства и меня самого. Еще занятия не начались, а я уже думаю, какой бизнес-план буду писать по расширению своего медового дела.

Это первый в России образовательный проект для сектора АПК, который реализуется Россельхозбанком на базе ведущих аграрных вузов страны при поддержке Министерства сельского хозяйства с 2020 года. Мы видим, как меняется отношение к сельскому хозяйству, как активно идут на обучение фермеры, понимая, что без образования и новых знаний сложно развиваться в этой сфере. За парту «Школы фермера» не боятся сесть как уже опытные аграрии, так и только начинающие. Приглашаем фермеров Алтая получить новые знания, познакомиться с деятельностью ведущих и успешных предприятий края, научных подходах и новациях в различных направлениях АПК, программах господдержки и на основе этого построить успешный бизнес в агросекторе, — прокомментировал директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

В конкурсном отборе могут принять участие физические лица (в том числе ведущие личное подсобное хозяйство, индивидуальные предприниматели, члены и главы крестьянских хозяйств), с высшим образованием зарегистрированные в Алтайском крае и Республике Алтай. Бесплатное обучение пройдет на базе Алтайского государственного аграрного университета при поддержке регионального министерства сельского хозяйства. Обучение организовано в формате профессиональной переподготовки, полученные на лекциях теоретические знания закрепляются во время практических занятий на агропредприятиях региона. Слушатели «Школы фермера» получают новые знания и опыт, позволяющие им запустить агробизнес с нуля либо вывести имеющееся фермерское хозяйство на новый уровень.

Курс обучения завершается защитой бизнес-планов, разработанных участниками для своего агропредприятия (имеющегося или только задуманного) с помощью преподавателей школы. Выпускники получат диплом государственного образца о переподготовке и смогут открыть рентабельный фермерский бизнес или развивать уже действующий, избегая многих ошибок.

За два года участия Алтайского края и Республики Алтай в проекте агробизнес начали развивать 70 новых дипломированных фермеров, четверо получили гранты на свое развитие от РСХБ и членов Союза КФФ. В своем деле выпускники активно пользуются программами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учебные группы не распадаются после окончания обучения, активно взаимодействуют и поддерживают общение в чатах и сообществах выпускников, продолжая учиться друг у друга.

Обучение продлится два с половиной месяца. В образовательном процессе активно задействована экосистема Свое Фермерство РСХБ на базе которой проходит обучение. Подать заявку можно https://svoefermerstvo.ru/farmers-way/school, получить дополнительную информацию можно по телефону: (3852) 55-68-29 (1063).

АО «Россельхозбанк»