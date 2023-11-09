11 ноября
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Конференция о продажах и маркетинге «Формула бизнеса» пройдет в Барнауле 16 ноября

Руководители и предприниматели Барнаула, вы уже слышали про большую бесплатную конференцию о продажах и маркетинге? 16 ноября пройдет «Формула бизнеса» по адресу: ул. Солнечная Поляна, 15, «Времена года».

Конференция о продажах и маркетинге «Формула бизнеса».
Конференция о продажах и маркетинге «Формула бизнеса».
Источник: компания X3Group.

Забронируйте бесплатное место — https://vk.cc/crLSfj

5 часов мощного заряда бизнес-позитивом. Идеи, инструменты, полезные знакомства, вдохновляющие кейсы! Вы выйдете с четким планом изменений, которые помогут росту компании.

На конференции вы:

  1. посмотрите на свой бизнес и на процессы со стороны;
  2. найдете черные дыры, через которые утекает прибыль;
  3. зададите вопросы экспертам и коллегам;
  4. решите проблемы, о которых не подозреваете.

Спикеры: Евгений Щепин (управляющий по внешним коммуникациям торговой сети «ВкусВилл»), Денис Матис (федеральный эксперт ЦРТ «Точка запуска»), Владимир Черепанов (креативный директор Global Siberia Brand), Максим Милосердов (главный редактор, главный продюсер телеканала «Катунь 24»), Василий Чинчевой (совладелец X3Group) и спикер из компании Битрикс24.

Каждый участник получит руководства к действию, бонусы от организаторов и электронный диплом.

Отбросьте сомнения, ведь следующей конфы с участием таких спикеров ждать минимум год. Записи и трансляции не будет.

Пройдите регистрацию: https://vk.cc/crLSfj

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