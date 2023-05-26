«Карьерный движ в Изумрудном» — второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Барнауле

Посетителей ждут вакансии от крупных работодателей города, экспозиции образовательных организаций, интересные активности и мастер-классы от приглашенных гостей.

Участниками мероприятия станут предприятия краевой столицы, ведущие организации высшего образования, профессиональные образовательные организации и организации дополнительного внешкольного образования.

Второй этап Всероссийской ярмарки пройдет в Барнауле в нестандартном формате: не в стенах учреждений, а в городском парке. Неформальная обстановка позволит каждому провести время с пользой, решить задачи по поиску работы и обучению, ведь мероприятие объединит в себе две ярмарки: вакансий и образовательных услуг. Посетители примут участие в полезных и интересных мастер-классах, конкурсах и прочих активностях, — комментирует Ирина Шаркевич, директор Кадрового центра «Работа России» г. Барнаул.