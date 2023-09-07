К онлайн-платформе студенческих стажировок «Уралсиб.Ускорение» подключились 110 вузов.

Онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение» подключила 110 учебных заведений-партнеров, в их число входят как региональные, так и топовые федеральные вузы — РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый университет при Правительстве РФ, ГУ ВШЭ, РАНХиГС и др. Студенческое комьюнити на платформе также многочисленно и активно — на данный момент на площадке зарегистрировано 750 заявок из 11 регионов страны.

В 2021 году Банк Уралсиб разработал уникальную платформу студенческих стажировок и практик для студентов "Уралсиб.Ускорение". Эта онлайн-площадка позволяет бесплатно получать новые знания в финансовой сфере. Помимо "классических" программ для учебных заведений, платформа развивает проект обучения менеджеров по работе с клиентами малого бизнеса "Хантеры", предлагает профориентационный тест для будущих специалистов на основе искусственного интеллекта, а также вебинары на разные актуальные темы.

После обучения на платформе можно оформить заявку на прохождение практики и стажировки в банке. Такая комбинация — дополнительное образование и программы практик — позволяет применять знания на реальных кейсах с погружением в работу банка, получать уникальный опыт. Производственную или преддипломную практику в рамках сотрудничества вуза с Уралсибом можно пройти как онлайн, так и очно. Стажировку студенты проходят под руководством опытного наставника непосредственно в банке. Те, кто смог показать себя с лучшей стороны, пополняют базу резюме и после окончания вуза могут трудоустроиться — это хорошая возможность для быстрого карьерного старта для ребят без опыта работы.

Онлайн-платформа Уралсиба стала уникальным проектом на финансовом рынке. Она позволяет удовлетворить спрос молодежи на качественное образование от профессионалов рынка и получение практических навыков. В то же время у банка на постоянной основе формируется кадровый резерв, который позволяет закрывать потребности в молодых специалистах. Возможности развития кадрового потенциала Уралсиба были высоко оценены экспертами рынка — 1 августа 2023 года аналитический центр «БизнесДром» присвоил оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1, оценив возможности роста и развития для сотрудников банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15)