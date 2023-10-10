Как без проблем устроиться в крупнейшие компании

Корпоративный сайт на сегодняшний день стал обязательным атрибутом среднего и крупного бизнеса. Это инструмент для командной работы, а также для поиска новых сотрудников. Примером может послужить платформа международной металлургической компании Группы НЛМК .

Разработчики новой платформы постарались собрать всю необходимую информацию о работодателе и карьерном развитии. Заинтересованный пользователь может быстро просмотреть востребованные вакансии и откликнуться на интересные предложения.

Чтобы воспользоваться инструментов сайта, соискатель должен создать личный кабинет. С его помощью пользователи могут составить свое резюме, отслеживать статус отклика и получать обратную связь от рекрутера на каждом из этапов.

Также для будущих сотрудников был специально создан раздел о карьерных возможностях в компании. Он включает информацию о системе наставничества, образовательных программах Корпоративного и Технологического университетов Группы НЛМК, профессиональных конкурсах, программах повышения квалификации, стажировках и других программах развития, в том числе для начинающих специалистов и студентов.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Мощности по производству стали компании превышают 14,5 млн тонн в год.

На платформе собрана вся необходимая информация о карьерном развитии и возможностях, которые предлагает компания как работодатель. Сайт позволяет быстро и удобно искать вакансии и откликаться на интересные предложения.

Соискателям доступен личный кабинет: пользователи портала могут составить свое резюме, отслеживать статус отклика и получать обратную связь от рекрутера на каждом из этапов.

Для будущих сотрудников предусмотрен раздел о карьерных возможностях в компании. Он включает информацию о системе наставничества, образовательных программах Корпоративного и Технологического университетов Группы НЛМК, профессиональных конкурсах, программах повышения квалификации, стажировках и других программах развития, в том числе для начинающих специалистов и студентов.