Жители Барнаула не первый раз наблюдают слив нечистот посреди города, сообщает "ЧБ Барнаул".

Барнаульцы жалуются на слив нечистот в городе.

По словам горожанки, сливают непонятные вещества на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечной Поляны.

Она отмечает, что это не первый раз.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода.