«Это укрепило наш брак»: мать троих детей кормит грудью своего мужа

Американка рассказала, как однажды ее мужу пришлось отсосать из ее груди молоко, потому что у женщины болела грудь. И с тех пор он регулярно прикладывается к ее груди и пьет молоко жены. Об этом сообщает New York Post.

30-летняя Рэйчел Бэйли рассказала, что впервые покормила мужа, 30-летнего Александра, в 2016 году. Тогда у них только-только родилась вторая дочь и они все вместе отправились в круиз.

Но Рэйчел забыла дома молокоотсос. У женщины два дня болела грудь - она не могла сцедить достаточно молока. Тогда муж пришел на помощь. Он отсосал немного молока у Рэйчел. Грудь болеть перестала.

Обоим сначала было жутко неловко, но вскоре Александр приложился к груди снова. А когда родился третий ребенок, у женщины появился переизбыток молока.

И тогда они решили, что кроме детей, Рэйчел будет кормить еще и мужа.

Разумеется, сначала женщина кормила младенцев, а уж потом - ненасытного мужа.

Александр рассказал, что молоко жены ему нравится больше, чем коровье. У него пропали прыщи, кожа улучшилась, он перестал болеть.

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