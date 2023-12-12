12 декабря
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Финансовая грамотность
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Платежи в китайских юанях бьют рекорды

Постоянно растет популярность использования китайских юаней при международных расчетах российских предприятий. АО «Банк Акцепт» выбрал в качестве генерального направления развитие внешнеэкономических расчетов в национальных валютах как противовес расчетам в «токсичных» валютах.

Юани.
Юани.
Фото: ru.freepik.com, автор kstudio.

Подводя некоторые предварительные итоги 2023 года можно отметить, что корпоративными клиентами открыто в АО «Банк Акцепт» в 2023 году на 35% больше счетов в китайских юанях, чем в 2022 году, а объем платежей в этой валюте в 2023 году увеличился в четыре раза по сравнению с 2022 годом,— рассказал начальник отдела валютных операций Банка Акцепт Владимир Артемьев.

При расчетах в китайских юанях необходимо соблюдать требования к оформлению платежных поручений, установленные платежной системой Китая.

Основные из требований заполнения платежных поручений:

  • Перед адресом Получателя должно быть указано ADD. (ЭЙ ДИ ДИ) — специальное кодовое слово;
  • В дополнительной информации должен быть указан код характера платежа. Например, при оплате товаров — /PYTR/GOD/ (/ПИ ВАЙ ТИ АР/ДЖИ ОУ ДИ/), при оплате услуг — /PYTR/STR/((/ПИ ВАЙ ТИ АР/ЭС ТИ АР/) .

Сотрудники отдела валютных операций Банка Акцепт помогут при возникновении вопросов по оформлению платежных поручений и документов валютного контроля.

По любым вопросам совершения валютных операций обращайтесь в АО «Банк Акцепт» по телефону (383) 373-69-07.

Лицензия Банка России № 567


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