Со следующего года вступят в силу значительные изменения в патентную систему налогообложения Алтайского края

С 1 января 2024 года вступят в силу изменения в Закон Алтайского края от 30.10.2012 №78-ЗС «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории Алтайского края».

Как и прежде размеры потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода (ПВГД) зависят от территории действия патента. Законом определены шесть групп муниципальных образований:

1 группа — город Барнаул

2 группа — города: Бийск, Рубцовск, Новоалтайск, Заринск, Белокуриха

3 группа — города Алейск, Славгород, Яровое, а также крупные райцентры Алтайского края. При этом на этот раз из третьей группы населенных пунктов исключено село Зональное Зонального района и добавлены село Ключи Ключевского района и село Смоленское Смоленского района.

4 группа — административные центры сельских и национального районов Алтайского края. На этот раз эта группа муниципалитетов дополнена населенными пунктами с численностью населения, превышающей 1500 человек.

5 группа — населенные пункты Алтайского края с численностью населения, превышающей 500 человек.

6 группа — населенные пункты Алтайского края с численностью населения, не превышающей 500 человек.

Также предусмотрена индексация размера ПВГД на коэффициент — дефлятор. Приказом Минэкономразвития РФ от 23.10.2023 №730 по патентной системе на 2024 год установлен коэффициент в размере 1,058.

Потенциально возможный годовой доход с 2024 года по всем видам деятельности изменен. Налоговая база (ПВГД) рассчитывается в зависимости от средней численности наемных работников: до 5 человек, от 6 до 10 человек и свыше 10 человек; по перевозкам пассажиров в зависимости от количества посадочных мест, грузоперевозки - тонна грузоподъемности, по торговле и общепиту — квадратный метр площади либо количество объектов.

Рассчитать сумму патента можно с помощью налогового калькулятора, размещенного на сайте ФНС России.

Патентная система применяется в Алтайском крае с 2013 года. Ее основными преимуществами являются: добровольный переход на систему налогообложения, возможность совмещения с иными режимами налогообложения, простота расчета налога, отсутствия обязательства подачи налоговой декларации, возможность выбора периода от 1 до 12 месяцев (что удобно для сезонного бизнеса); большой выбор видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения; освобождение от уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц, НДС; упрощенный налоговый учет, возможность уменьшения суммы налога на расходы по приобретению ККТ.

В Алтайском крае ежегодно растет число предпринимателей, предпочитающих патентную систему налогообложения. В 2023 году патентную систему налогообложения выбрали 18 032 индивидуальных предпринимателя. Это больше на 0,8%, чем в 2022 году. Всего в этом году получен 27 621 патент, что больше на 2,7%, чем годом ранее.