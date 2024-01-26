РСХБ выяснил, кто любит покупать золотые и серебряные монеты на Алтае

Алтайский филиал Россельхозбанка в прошлом году реализовал более 2,1 тыс. инвестиционных монет из серебра и золота, и свыше 400 подарочных памятных монет. Основная категория клиентов, приобретающих инвестиционные монеты — мужчины в возрасте от 35 до 65 лет. Подарочными и памятными монетами интересуются, как женщины, так и мужчины от 30 до 65 лет. Больше 85 % монет приобретено в Барнауле, остальные в офисах Алтайского края и Горно-Алтайске.

Клиент может выбрать из почти сотни видов памятных и инвестиционных монет. Это и монеты к празднику, монеты к определенным датам, событиям. Эксперты банка отмечают, что вложения средств в монеты является долгосрочной инвестицией. Но кроме этого, монета из драгметаллов — это прекрасный подарок на любое знаковое событие: день рождения, свадьбу.

Памятные монеты выпускаются небольшими тиражами, имеют художественную и коллекционную ценность. Каждая монета продается в оригинальной подарочной упаковке. При покупке или продаже монеты не облагаются налогом на добавленную стоимость.

Памятные монеты выпускаются небольшими тиражами, имеют художественную и коллекционную ценность. Источник: Россельхозбанк.

Высокой популярностью стал пользоваться обезличенный металлический счёт, составляющая которого измеряется в граммах золота, серебра, платины или палладия. Банковский счет в драгоценных металлах является накопительным, основная расчетная единица для него — эквивалент реального металла в граммах.

Клиентов привлекают выгодные условия для обслуживания «металлического» счёта в Россельхозбанке. Мы на ежедневной основе, в зависимости от конъюнктуры рынка, устанавливаем котировки купли-продажи драгоценных металлов в обезличенном виде. При этом само открытие счета производится бесплатно. Это можно сделать и удаленно, в мобильном приложении, — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Цены на инвестиционные монеты и слитки из драгоценных металлов не включают НДС, а в дальнейшем монета может принести дополнительную прибыль за счет роста ее коллекционной ценности и стоимости драгоценного металла в случае роста его рыночной цены. Дизайнерские линейки монет обновляются несколько раз в год, как правило, к значимым, памятным датам.

Приобрести слитки из драгоценных металлов, инвестиционные и коллекционные монеты, а также открыть обезличенный металлический счёт можно в офисах Россельхозбанка на территории Алтайского края и Республики Алтай Полный их перечень можно найти на сайте банка www.rshb.ru и в мобильном приложении.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Самое важное - в нашем Telegram-канале