Почему выгоднее получать пенсию на карту банка

Пенсионный Фонд опубликовал данные, что около 12 миллионов человек в России предпочитают получать пенсию наличными. Вместе с АО «Банк Акцепт» разбираемся, почему получать пенсию на карту выгоднее.

Во-первых, если вы потеряете банковскую карту, то ее можно оперативно заблокировать по тел. 8 800 100 27 37, и все деньги сохранятся. Наличные деньги теряются безвозвратно.

Во-вторых, если пенсия поступает на карту, то возле кассы никогда не возникнет неловкая ситуация, когда чуть-чуть не хватает наличных денег на оплату покупки.

В-третьих, деньги с карты можно легко переводить в подарок друзьям или внукам.

В-четвертых, с наличными на покупках ничего не заработать. Банк Акцепт предоставляет всем пенсионерам по картам 1% кешбэка* на все торговые операции. И повышенный кешбэк 3,3%* при покупке лекарств в любых аптеках, билетов в театры или кино, подарков, а также при оплате коммунальных услуг.

Ну и в-пятых, если вы переведете получение пенсии на карту Банка Акцепт до 31 декабря, то получите 2 тысячи приветственных рублей от Банка!*

Сумма выплачивает в три этапа:

500 рублей в первый месяц зачисления пенсии, после хотя бы одной оплаты покупки.

500 рублей во второй месяц, после зачисления пенсии и первой покупки.

Получив пенсию на карту в третий месяц и совершив покупку вы получите на карту ещё 1000 рублей!

Покупка или оплата по карте может быть абсолютно на любую сумму, главное, чтобы ваша пенсионная карта «работала»!

И еще одно важное преимущество получения пенсии на карты Банка Акцепт. Через банковское приложение можно переводить остатки пенсии на вклад «Пенсионный» со ставкой до 9,5%*. По этому вкладу каждый квартал выплачиваются проценты — неплохая «прибавка» к бюджету!

Установить приложение банка помогут сотрудники офиса или родственники. Научиться пользоваться им очень легко. Как показывает практика, даже люди солидного возраста спокойно могут самостоятельно оплачивать квитанции за ЖКХ, телефон, отправлять и получать переводы. И все это дома, сидя на диване и не отвлекаясь от любимого сериала!

* Все условия акции можно узнать на сайте или в офисах банка.

Дополнительный офис «Барнаульский»:

г. Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 8 (800) 100-27-37.

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