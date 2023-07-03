Облачная касса: как соблюсти требования закона, потратив на это 5 минут

Облачная касса — термин, который в бизнес-среде используется относительно недавно. После вступления в силу закона 54-ФЗ у руководителей, бухгалтеров и предпринимателей возникало немало сложностей с освоением нового «инструмента». Касались они, в первую очередь процесса перехода на новую систему, которая требовала определенных усилий со стороны разработчиков, а также потери времени и вложений финансов. Какого прогресса в сфере удалось достигнуть на сегодняшний день, рассмотрим ниже.