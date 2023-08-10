Можно ли оформить кредитную карту без посещения банка

Сегодня каждый банк предлагает клиентам оформить кредитную карту. Разнообразие условий поражает, и не всегда человеку бывает просто выбрать подходящие. Ниже расскажем, как оформляется кредитная карта онлайн без посещения , какими преимуществами она обладает, и какие документы вам понадобятся для оформления.

Чем хороша кредитная карта?

Подробные условия, связанные с использованием кредитной карты, зависят от банка-эмитента. Если говорить в общем, к преимуществам такого типа банковского продукта можно отнести:

быстрое оформление. Посещать банк не нужно, достаточно иметь компьютер, смартфон или другое устройство с выходом в интернет. Карту отправляют по почте или курьером;

льготный период, в течение которого проценты либо не начисляются, либо их размер минимален;

широкий выбор способов погашения кредита;

участие в партнерских программах, начисление кэшбэков и прочие бонусы и привилегии;

возможность использовать средства на любые цели. Кредитная карта — прекрасная альтернатива привычному потребительскому кредиту, оформление которого занимает намного больше времени.

Кредитная карта – отличная финансовая «подушка», с помощью которой можно быстро закрыть потребность в средствах, особенно, если траты не были запланированы. Пользоваться ли таким резервом на постоянной основе или только при необходимости, каждый решает сам.

Как выбрать максимально выгодные условия?

Чтобы ваша кредитная карта была не просто удобным, но и выгодным финансовым инструментом, при выборе банка необходимо обращать внимание на следующие условия:

кредитный лимит;

льготный период, в течение которого не начисляются проценты. Чем он длительнее, тем выгоднее пользоваться картой;

процентная ставка (чем она ниже, тем выгоднее);

возможность оформления рассрочки платежа;

наличие программы кэшбэка и ее условия (вы получаете возврат части средств за сделанные по карте покупки);

необходимые для оформления документы (часто это только паспорт, справка о доходах не требуется);

обслуживание (обычно оно бесплатное, но это также нужно уточнять). Также к карте могут быть подключены платные или бесплатные уведомления и другие опции.

Доставка карты осуществляется курьером, ее могут привести домой, в офис или другое удобное для клиента место. Если потребности в физической карте нет, вполне можно оформить виртуальную. Пользоваться ей можно для оплаты покупок в интернете, переводов и т.д.