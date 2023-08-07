Интернет плотно вошел в нашу жизнь и то, что с трудом можно было представить вчера, сегодня является частью нашей обыденной жизни. Подача документов в государственные структуры, бронирование отелей, оплата штрафов и счетов ЖКХ, общение и, конечно же, покупка товаров — все это сегодня можно сделать, не выходя из своего собственного дома.

Но с развитием технологий активизировались и мошенники, которые всяческим образом пытаются завладеть чужими денежными средствами. Сегодня мы расскажем, как защитить деньги на карте при онлайн-покупках и не стать жертвой интернет-злоумышленников.

Плюсы и минусы карточных платежей

При покупках онлайн, как правило, предлагается два способа оплаты заказа — наличными или картой при получении, либо онлайн-оплата непосредственно на сайте. В последнем случае пользователю необходимо привязать карту в личном кабинете, указав ее подробные данные.

У оплаты онлайн есть свои преимущества:

Удобство. Вам необходимо только один раз ввести данные своей карты. При дальнейших покупках необходимая сумма будет списываться с карты автоматически при оформлении заказа.

Скорость. Оплата доступна в режиме 24/7 (при обычном банковском переводе возможны задержки из-за графика работы банка, праздников и выходных).

Гарантированный возврат средств. Если деньги по карте списаны, но по каким-то причинам товар не доставлен (потерялся в процессе доставки и т.д.), то деньги будут возвращены на счет в полном объеме.

Универсальность. Для оплаты можно использовать как дебетовую, так и кредитную карту. Использовать ее можно не только для покупок в российских, но и в зарубежных интернет-магазинах, где такой способ оплаты товара и вовсе является единственно возможным для россиян.

Выгода. При оплате по карте зачастую предусмотрен выгодный кешбэк, если вы покупаете что-то у партнеров банка.

Недостаток оплаты через интернет один и он связан с безопасностью транзакции. Помните о том, что введенных вами данных карты достаточно, чтобы злоумышленник мог расплатиться ею без фактического обладания вашей картой. Чтобы исключить это, необходимо знать, как расплачиваться картой безопасно и что необходимо сделать, чтобы исключить доступ третьих лиц к платежным данным вашей карты.

Как безопасно платить картой через интернет?

Существует несколько основных правил, соблюдение которых позволит вам безопасно совершать покупки через интернет:

Платите только на проверенных сайтах. Важно следить, чтобы URL-адрес в адресной строке браузера был корректным, потому что иногда можно натолкнуться на фишинговый сайт, интерфейс которого полностью скопирован с реального ресурса. Если вы собираетесь совершить оплату на незнакомом вам сайте, то убедитесь в наличии у него защищенного протокола HTTPS. Если адрес сайта начинается с HTTP, то лучше не совершать оплату — даже если магазин не является мошенническим, то отсутствие защиты может привести к краже данных вашей карты во время отправки формы.

Старайтесь не использовать для онлайн-покупок зарплатную карту. Для расчетов через интернет лучше завести отдельную карту в вашем же банке.

Не сохраняйте данные карты в браузере, если к компьютеру есть доступ у посторонних. Перед оплатой заказа в интернете вам потребуется указать номер и срок действия карты, свою фамилию и имя, а также 3-значный код на обратной стороне. Как правило, браузер предлагает запомнить введенные данные, что очень удобно, но может быть опасным, если доступ к ПК есть у других лиц.

Внимательно проверяйте новые для себя интернет-магазины. Если у него отсутствуют официальные каналы связи, практически нет отзывов в интернете, а цена на товар оказывается подозрительно низкой, то лучше отказаться от покупки на таком сайте.

Не используйте для онлайн-покупок компьютеры с общим доступом, а также незапароленные публичные Wi-Fi точки — у них отсутствует какой-либо уровень защиты, поэтому ваши данные может перехватить злоумышленник.

Не сообщайте данные своей карты посторонним лицам. Если их спрашивают работники «интернет-магазина» — это мошенники.

Если из соображений безопасности вы хотите открыть вторую карту и использовать ее специально для покупок в интернете, то выбирайте кредитные карты Газпромбанка с выгодными условиями кешбэка, бесплатным обслуживанием и льготным периодом, в течение которого можно тратить кредитные средства, не платя за это проценты.

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