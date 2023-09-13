Глава Сбербанка заявил, что курс рубля неоправданно занижен и объяснил, как не потерять сбережения

Доллар должен держаться в пределах 80-85 рублей. Об этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Этим мнением и советом, как россиянам хранить сбережения, он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Герман Греф считает, что курс рубля несправедливо занижен.

Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля и видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня, — сказал он.

Эксперт отметил, что такой результат достижим при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования ситуации.

Ослабление курса рубля он связывает с оттоком капитала из России и высоким импортом. Последний резко вырос после прошлогодних ограничений.

В свою очередь, доходы от экспорта по сравнению с 2022 годом сократились, потому что в тот период были высокие цены на эти товары.

Если посмотреть на цены — и на сырье, и на нефть, то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции, — отметил Герман Греф.

Он порекомендовал россиянам не хранить сбережения в твердых валютах. По мнению эксперта, они не дают никакой доходности.

Эффективным инструментом для хеджирования валютного риска глава Сбербанка назвал рублевые облигации.