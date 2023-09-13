Глава Сбербанка заявил, что курс рубля неоправданно занижен и объяснил, как не потерять сбережения

Герман Греф считает, что курс рубля несправедливо занижен.
Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля и видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня, — сказал он.
Эксперт отметил, что такой результат достижим при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования ситуации.
Ослабление курса рубля он связывает с оттоком капитала из России и высоким импортом. Последний резко вырос после прошлогодних ограничений.
В свою очередь, доходы от экспорта по сравнению с 2022 годом сократились, потому что в тот период были высокие цены на эти товары.
Если посмотреть на цены — и на сырье, и на нефть, то в общем мы сейчас находимся в неплохой позиции, — отметил Герман Греф.
Он порекомендовал россиянам не хранить сбережения в твердых валютах. По мнению эксперта, они не дают никакой доходности.
Эффективным инструментом для хеджирования валютного риска глава Сбербанка назвал рублевые облигации.
Сейчас уникальный момент для того, чтобы выйти из долларов и евро. Лучше всего инвестировать в акции. И в наши акции — в частности, — заключил Герман Греф.