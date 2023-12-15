«Для меня важно помочь». Как сотрудники небольшого офиса Сбербанка спасли от мошенников более 40 клиентов

Десять сотрудников офиса Сбера на Новом рынке в Барнауле получили благодарность от полиции за предотвращение мошенничества. Как это стало возможно — в материале altapress.

Подозрительные признаки

Однажды вечером на прием в офис Сбера на Новом рынке пришел взволнованный и как будто напуганный немолодой мужчина.

Он просил срочно оформить крупный потребительский кредит, а услышав вопрос о целях, замешкался, но после ответил: «На лечение».

Александра Куркина, руководитель офиса, говорит, что сразу заподозрила неладное: срочность, сумма, позднее время обращения в банк — все это говорило, что надо провести с клиентом подробную беседу.

Слово за слово — оказалось, взять кредит мужчину убедили по телефону незнакомые люди. Деньги ему надо было перевести на якобы «безопасный» счет. Человека убедили отказаться от операции.

Последний барьер

В этой истории с хорошим концом беседа с клиентом была ключевой деталью. Мошенники нередко требуют держать в строгом секрете все разговоры с ними даже от близких родственников, не говоря уже о хорошо подготовленных банковских специалистах, которые могут оказаться последним препятствием.

Они часто представляются сотрудниками полиции. Просят помочь расследованию и требуют не разглашать тайну следствия никому. Да еще и угрожают последствиями, ссылаясь на закон, — продолжает Александра Куркина.

Технология контроля

Часть технологии мошенников — держать человека под контролем до конца — до момента, когда он переведет деньги на их счет или передаст им наличные.

Собеседница altapress.ru вспоминает случаи, когда клиент беседовал со специалистом банка с кнопочным телефоном в руке, пока со второго телефона, лежащего в сумке, продолжалась связь со злоумышленником, который контролировал ход беседы.

Звонят для непрерывного контроля часто — порой десятки раз, стараясь не дать гражданину прийти в себя.

Под влиянием мошенников может оказаться человек любого возраста, — констатирует Александра Куркина.

Мошенник. Фото: freepik.

Живые люди

В первую половину 2023-го года офис Александры был единственным в городе и крае, работающим до 21:00, из-за чего мошенники направляли в него доверчивых клиентов из Барнаула и соседних территорий.

В банке разработана инструкция — как вести себя сотруднику в случае, когда операция выглядит подозрительной.

Вся команда нашего офиса четко ей следует. Мы подробно беседуем с клиентом, выясняем, по своей ли воле он хочет совершить операцию, после чего рассказываем о типичных сценариях поведения мошенников и предлагаем пригласить родственников — как правило, люди соглашаются на помощь, — говорит руководитель офиса.

По ее словам, в ходе разговора их собеседники понимают: здесь, в офисе банка, они общаются с живым человеком, а операцию хотели совершить, доверившись совершенно незнакомому им абоненту, которого никогда не видели в глаза.

Десять сотрудников офиса Сбера на Новом рынке в Барнауле получили благодарность от полиции за предотвращение мошенничества. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского Сбера.

Предотвращение мошенничества

Итог бдительности сотрудников офиса — предотвращение сорока мошенничеств. По словам Александры Куркиной, клиенты могли потерять более 10 млн рублей.

Зачастую для того, чтобы переубедить испуганного клиента, требуется даже помощь полиции.

Для меня важно помочь правоохранительным органам, чтобы мошенничеств стало меньше. Когда при выявлении таких фактов мы приглашаем наряд полиции, правоохранители из первых рук получают информацию, какие уловки использовали злоумышленники, с каких номеров звонили, — рассказывает собеседница altapress.ru.

В ноябре УМВД России по Барнаулу и отдел полиции по Октябрьскому району вручили благодарственные письма всей команде офиса — десяти сотрудникам.

По словам руководителя офиса, активность злоумышленников снижается — в том числе из-за повышения финансовой грамотности населения. Мошенники регулярно меняют схемы, и владеть актуальной информацией о противодействии этим схемам можно с помощью библиотеки знаний по кибербезопасности «Кибрарий» и страницы «Безопасность» на сайте Сбера.

Так, после того, как сотовых операторов обязали блокировать звонки с подменных номеров, обманщики переключились на звонки и письма через мессенджеры.

Тренд последнего времени — использование виртуальных АТС: регистрируют компании на поставных лиц и покупают у операторов номерную емкость.

Еще один пример новой тенденции кажется невероятным. Но это факт.

Иногда злоумышленники идут дальше и просят атаковать сам банк - поджечь его, бросить петарду и даже напасть на сотрудника в обмен на деньги, которые сами же и выманили. На Алтае ни одна из таких атак не увенчалась успехом для нападавших. Все они были задержаны по горячим следам.

Система противодействия

Обеспечение надежной защиты клиентов – очень важная задача. В Сбере мошенникам противостоят и неравнодушные сотрудники, и новые технологии, в том числе специально разработанная антифрод-платформа.

Распознать злоумышленников помогает сервис проверки входящих звонков, доступный пользователям мобильного приложения СберБанк Онлайн. Звонки мошенников в популярных мессенджерах можно блокировать — достаточно просто включить настройку в приложении.

Более того, злоумышленники все меньше чувствуют себя безнаказанными. Например, в сентябре стало известно, что сотрудники банка помогли ликвидировать мошеннический кол-центр, из которого поступали звонки в разные регионы.

Накопленная нами экспертиза, использование технологий искусственного интеллекта и отлаженное взаимодействие с правоохранительными органами обеспечивают высокий результат: преступники получают заслуженное наказание, — так прокомментировали тот случай в Сбербанке.

Примеры приемов телефонных мошенников, на которые нельзя поддаваться: