В рамках мероприятия были озвучены приоритетные проекты компании, планы на будущее, а также награждены лучшие агентства недвижимости, показавшие максимальные результаты по текущим объектам компании.

Одним из ключевых моментов мероприятия стали подробности о новом ЖК Современник, расположенного по адресу: ул. Чернышевского, 189, представляющего собой 4 разноэтажных дома, два из которых строятся в кирпичном исполнении, а два — по технологии монолит\кирпич.



Важные преимущества ЖК «Современник» сформированы его расположением в самом центре города Барнаула. Все, что необходимо, находится рядом, поэтому местным жителям не придется тратить много времени, чтобы добраться до расположенной в центре города работы, ближайшего банка, фитнес-зала или торгового центра.

Многие считают, что в центре города можно наблюдать только обилие автомобилей, однако сегодня центр нашего города очень красиво облагорожен, поэтому при прогулке по улицам хорошо видны изменения города. Здесь развитая социальная инфраструктура, высокая транспортная доступность и масса объектов для проведения досуга. Все это будет в полной мере доступно жителям нового ЖК.

Проект ЖК Современник. Источник: ГК «Алгоритм».

Индивидуальные кладовые , размещенные в подвальной части дома.

размещенные в подвальной части дома. Открытые и камерные пространства для разностороннего отдыха взрослых и детей.

Две детские площадки для различных возрастных групп детей , для дополнительной защиты которых , территории игровых зон будут иметь безопасное резиновое покрытие , позволяющее максимально исключить риск получения травм.

для дополнительной защиты которых территории игровых зон будут иметь безопасное резиновое покрытие позволяющее максимально исключить риск получения травм. В рамках благоустройства будет реализована минипарковая зона для местных жителей с размещением зон отдыха и прогулочной территорией.

Для автовладельцев предусмотрены не только парковочные места во дворе дома , но и вместительная подземная парковка с возможностью доступа к ней не только с территории двора , но и напрямую из дома на лифте.

При проектировании входных групп ЖК Современник был использован формат полного исключения ступеней и высоких порогов на основных входах в подъезды, т. е. вход будет организован непосредственно с тротуара. Данное решение однозначно придется по душе молодым мамам с колясками и людям, которым для передвижения нужна безбарьерная среда.

Проект ЖК Современник. Источник: ГК «Алгоритм».

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Проект интерьеров мест общего пользования домов ЖК Современник. Источник: ГК «Алгоритм». Проект интерьеров мест общего пользования домов ЖК Современник. Источник: ГК «Алгоритм». Проект интерьеров мест общего пользования домов ЖК Современник. Источник: ГК «Алгоритм».

В местах общего пользования ЖК Современник будет выполнена стильная и элегантная отделка из высококачественных материалов по дизайнерскому проекту. В отделке стен предусмотрено использование керамической плиткив коридорахтамбурахлифтовых холлах для отделки полов будет применен керамогранитпредусмотрена система подвесных потолков с заполнением типа «грильятто», а для освещения будут применены дизайнерские светильники индивидуального изготовления.

Благодаря совокупности качества материалов и дизайна проекта, жители получат удобный, красивый и современный жилой комплекс, с высоким качеством исполнения.

В данном жилом комплексе мы отражаем главные тренды современного общества и отвечаем ключевым запросам современного человека: комфорт, практичность, эстетичность, — говорит Лабуренко Татьяна, руководитель отдела продаж ГК Алгоритм.

В цветовых решениях новый ЖК следует направлению сдержанности, поэтому в отделке фасадов всех четырех корпусов используется три основных цвета: белый, серый и темно-графитовый. Для сохранения эстетики фасадов и удобства жителей, места для размещения кондиционеров предусмотрены на застекленных лоджиях и балконах всех корпусов.

Отдельного упоминания заслуживает второй корпус ЖК Современник, т. к. в его проекте будет реализована эксплуатируемая кровля, доступ на которую будет обеспечен непосредственно на лифте.

Проект ЖК Современник. Источник: ГК «Алгоритм».

Квартиры в новом ЖК представлены широким спектром вариантов для различных категорий покупателей, начиная от студий и заканчивая просторными 4 комнатными квартирами, со стоимостью от 90 000 рублей за кв. м.

Во второй части мероприятия ГК Алгоритм провели церемонию награждения среди агентств недвижимости, показавших наилучшие показатели по текущим объектам. В рамках награждения за лучшие показатели на закрытом этапе продаж ЖК Современник заслуженную победу одержало АН «Гнездо».

Конечно, нам крайне приятно получить сегодняшние призы и поздравления. Однако в данной ситуации нам куда приятнее ощущать себя частью такой большой и эффективной партнерской сети, которую организовала ГК Алгоритм. Когда ты понимаешь что твои усилия и работу видят и ценят, то это создает крайне комфортную среду для партнерского взаимодействия. Уверены что в работе с ЖК Современник сможем достичь нового уровня наших взаимоотношений, — сказала Светлана Бакулина, АН «Гнездо».

В конце мероприятия представители Алгоритма выразили уверенность в развитии долгосрочного и продуктивного партнерства со всеми присутствующими, и выразили надежду что подобный формат встреч со своими бизнес партнерами станет для них доброй традицией.