8 сентября
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Экономика

Жители регионов Алтая оформили в августе ипотеку в ВТБ на рекордные 1,9 млрд рублей

Клиенты банка в Алтайском крае и Республике Алтай в августе оформили жилищные кредиты на сумму свыше 1,9 млрд рублей, что на 47% больше, чем в предыдущий месяц. Доля льготных программ увеличилась до 38% от общего числа сделок.

Ипотека. Кредиты.
Ипотека. Кредиты.
unsplash.com

Заемщики банка в Алтайском крае и Республике Алтай в августе получили 600 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,9 млрд рублей. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 47%. Средний размер одного кредита составил 3,2 млн рублей, сократившись по сравнению с январем на 8%.

Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку оформили 2,8 тысячи клиентов банка, проживающих в Алтайском крае и Республике Алтай, общий объем сделок составил 9 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В августе мы фиксировали высокий спрос на жилищные кредиты со стороны жителей региона — месяц стал рекордным по объему ежемесячных выдач. Во многом, на спросе отразилось ожидание корректировки процентных ставок по кредитам вследствие роста ключевой ставки Банка России: клиенты спешили выйти на сделку на максимально выгодных для себя условиях. Из трендов можно отметить рост интереса к программам господдержки: если в июле на них пришлось треть от числа всех сделок, то в августе их доля увеличилась до 38%. В ближайшей перспективе мы ожидаем дальнейшего смещения спроса в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить на минимальном уровне кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа, — отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В банке отмечают, что, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.

В целом, по оценке экспертов, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат «обогнал» пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. По итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года.

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