16 марта
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Экономика

Жители Алтайского края стали охотиться за рецептами блинов в интернете

Сибиряки стали чаще искать рецепты с наступлением масленичной недели. Мобильный трафик на популярных кулинарных ресурсах за последние семь дней вырос на 19%, сообщают аналитики МегаФона. Одними из самых активных пользователей, которые ищут рецепты, стали жители Алтайского края.

Блины.
Блины.
Фото: ru.freepik.com, автор timolina.

Наибольшей популярностью у сибиряков второй год подряд пользуется сайт Eda.ru, потребление интернет-трафика здесь увеличилось на 11%. Абоненты израсходовали на этом сайте более трети от общего объема данных. Второе место удерживает RussianFood, который за год прибавил 25%. На третью строчку вышел сайт 1000.menu. На этом ресурсе пользователи потратили в три раза больше гигабайт мобильного интернета, чем в прошлом году, когда праздновали проводы зимы.

Рейтинг сибиряков, увлеченных поиском идеального рецепта блинов, выглядит так:

  • Красноярский край (23% от общего объема данных);
  • Кемеровская область (18%);
  • Алтайский край, жители которого в прошлом году занимали второе место (17%);
  • Новосибирская область (15%);
  • Омская область (10%);
  • Томская область (9%);
  • Хакасия (5%);
  • Тыва (2%);
  • Республика Алтай (1%).

По данным МегаФона, рост абонентской интернет-активности сибиряков на кулинарных сайтах составил 31% год к году.

Также в преддверии Масленицы увеличился на 9% интернет-трафик и на сайтах по доставке продуктов. В топе по количеству израсходованных гигабайт — Самокат, Лента и Metro.

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