21 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Жители Алтайского края получили в ВТБ более 1​ млрд рублей автокредитов

В​ августе жители Алтайского края оформили в банке автокредиты на сумму свыше 290​ млн рублей, что на 30% превышает июльский результат.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: freepik, автор tawatchai07.

Всего за восемь месяцев банк предоставил жителям региона более 1​ млрд рублей кредитов на покупку автомобилей. Объем продаж за этот период в 2 раза превысил показатель всего 2022 года. С января по август кредиты на покупку транспортных средств получили более тысячи заемщиков банка. Средний размер одного автокредита составил 1​ млн рублей.

Отложенный спрос продолжает оказывать влияние на продажи автокредитов, которые в летние месяцы показали существенный рост. В августе наши продажи увеличились на 30% к предыдущему месяцу, до 290 млн рублей, а суммарный объем выдач автокредитов с начала года превысил миллиард рублей. Одним из ключевых драйверов развития рынка автокредитования в третьем квартале остается возросшее со стороны автовладельцев доверие к китайским брендам и укрепление их позиций на российском рынке, а также расширение банками линейки кредитных предложений. Так, на динамику роста выдач существенно повлияло появление нового продукта – автокредита наличными, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Интерес заемщиков по-прежнему концентрируется в сегменте машин с пробегом. По данным банка, в последний летний месяц россияне провели с ними порядка 70% сделок, лидерами стали подержанные Kia, Hyundai и Toyota. При этом продолжает расти доля отечественных и китайских брендов: на них пришлось 48,5% в общем объеме продаж​ автомобилей.

​В целом по стране с начала года выдачи автокредитов составили около 928​ млрд рублей и на 30% «обогнали» показатель всего 2022 года. В ВТБ за этот период средства на покупку транспортных средств получили более 90 тысяч заемщиков, а общий объем сделок превысил 116 млрд рублей. Это почти в три раза больше результата за аналогичный период 2022 года и на 85% — 2021 года.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость