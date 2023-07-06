Жители Алтайского края и республики Алтай в первом полугодии оформили ипотечных кредитов в ВТБ на 5,8 млрд рублей

Банк ВТБ предоставил жителям Сибирского федерального округа в июне жилищные кредиты на 13,8 млрд рублей, на 15% больше чем в мае. За месяц более 3,6 тысяч сибиряков оформили ипотечные кредиты в ВТБ. Выдачи ипотеки за первое полугодие текущего года достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Наибольшая активность заемщиков в Сибири пришлась на Новосибирскую область, где за январь-июнь клиенты получили в ВТБ на покупку недвижимости свыше 18,6 млрд рублей. На втором месте по объему выдач — Красноярский край и республика Хакасия, где банк провел ипотечные сделки на 10,8 млрд рублей. Замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

Средний размер ипотечного кредита по итогам июня составил около 4 млн рублей, увеличение с начала года — на 300 тысяч рублей.

Мы наблюдаем восстановление спроса на рынке ипотечных услуг, показатели уже приблизились к рекордным данным 2021 года. За шесть месяцев банк предоставил жителям регионов Алтая свыше 5,8 млрд рублей заемных средств. Самым активным месяцем стал июнь: 1,3 млрд рублей были использованы на приобретение недвижимости алтайскими семьями. Мы связываем дальнейшие перспективы развития рынка с дальнейшим ростом спроса на вторичное жилье, строительством новых объектов недвижимости и увеличением числа сделок в сегменте ИЖС», — прокомментировал управляющий ВТБ по Алтайскому краю и республике Алтай Дмитрий Горбунов.

В целом по стране, в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.

ВТБ в июне провел около 22 тысяч ипотечных сделок на 108 млрд рублей. Всего по итогам шести месяцев жилищные кредиты в банке оформили более 106 тыс. клиентов на сумму 550 млрд рублей. Это примерно на четверть выше результата за январь-июнь 2022 года.

В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдачей такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.