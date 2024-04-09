ЖБИ СИБИРИ запустили в производство 33-метровые железобетонные мостовые балки. Такие в России производят единицы. Компания может стать важным стратегическим партнером в федеральных проектах по строительству дорог всей страны.

По словам генерального директора Группы компаний ЖБИ Сибири и Алом Кирилла Овсянникова:

Проделана масштабная работа. Мы реконструировали бийскую производственную площадку, закупили для логистики балковозы. Для понимания, вес одной 33-метровой балки составляет около 60 тонн, чтобы ее произвести требуется детальная инженерная проработка проекта, а чтобы переместить мощные краны и спецтранспорт. Первые 33 метровые балки в ближайшее время будут доставлена на объекты Новосибирской области и Панкрушихинского района Алтайского края. Думаю, что Алтай может гордиться еще одним уникальным продуктом.

Мостовые балки — критически важный элемент инфраструктуры при строительстве федеральных трасс. К изделиям предъявляются повышенные требования по надежности и прочности. Конструкции должны выдерживать высокие весовые нагрузки, быть устойчивыми к погодным условиям —сильному ветру, морозу, влажности, а также к сейсмической активности.

ЖБИ СИБИРИ запустили в производство мостовые балки для гигантских мостов. Источник: компания ЖБИ СИБИРИ, Андрей Ишутинов. ЖБИ СИБИРИ запустили в производство мостовые балки для гигантских мостов. Источник: компания ЖБИ СИБИРИ, Андрей Ишутинов. ЖБИ СИБИРИ запустили в производство мостовые балки для гигантских мостов. Источник: компания ЖБИ СИБИРИ, Андрей Ишутинов. ЖБИ СИБИРИ запустили в производство мостовые балки для гигантских мостов. Источник: компания ЖБИ СИБИРИ, Андрей Ишутинов.

Выпуску мостовых балок предшествует сложная технологическая подготовка. В ЖБИ СИБИРИ все материалы проходят обязательный «входной» контроль качества на соответствие ГОСТам. Для предварительного армирования используется холоднотянутая проволока из углеродистой стали, которую для прочности скручивают в пучки. Еще один важный этап — проверка заявленной несущей способности. Мостовую балку испытывают повышенной нагрузкой на трещиностойкость. Каждая единица изделия перед отправкой на объект заказчика обязана пройти проверку мостовой инспекции и получить соответствующее разрешение.

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