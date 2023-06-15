18 июня
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Экономика

«Зеленые» технологии будут развивать «Россети Сибирь» и Сбер

Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин и старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования «зелёных» технологий на территории Сибирского федерального округа (СФО). Площадкой для подписания документа стал Петербургский международный экономический форум.

Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин и старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования «зелёных» технологий.
Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин и старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования «зелёных» технологий.
Фото предоставлено компанией «Россети Сибирь».

Участники договорились совместно реализовывать в Сибири ряд экологических проектов – от создания безопасных хабов зарядки электромобилей в городах и крупных населенных пунктах до обеспечения автономного подключения к электроэнергии отдаленных объектов банковской инфраструктуры.

Формирование электротранспортной инфраструктуры стимулирует рост числа электромобилей на дорогах Сибири. Нашим деловым партнером в этом экологическом проекте стал именно Сбер – организация с высокой социальной ответственностью. Среди посетителей офисов Сбербанка много владельцев электротранспорта, а значит потенциальных пользователей ЭЗС, – прокомментировал генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Сеть электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей будет базироваться на площадках у офисов Сбера в СФО. Первая ЭЗС уже установлена у главного офиса Сбербанка в Красноярске. Новые ЭЗС со временем должны стать частью развитой макрорегиональной электрозарядной системы. Это будет способствовать росту доли экологичного транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Работа над улучшением экологической ситуации имеет много направлений. Электротранспорт – одно из них. В портфеле Сбера уже есть проекты по финансированию производства электрозарядных станций, поставок электромобилей и электросамокатов в разных регионах России. Согласно сценарию концепции развития электротранспорта, к 2030 году по российским дорогам будет ездить более 1,4 миллиона электромобилей. И Сибирь уже сейчас один из лидеров по количеству электромобилей. Рада, что вместе с «Россети Сибирь» мы сможем внедрять «зеленые» технологии и создавать условия для увеличения количества частного и общественного электротранспорта в Сибирском федеральном округе, – говорит Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

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