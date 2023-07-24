27 июля
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Экономика

Закон о цифровом рубле подписал Путин. Что изменится

Владимир Путин 24 июля подписал закон о внедрении цифрового рубля.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев

Кроме того, появится соответствующая платформа.

Закон о внедрении цифрового рубля.
Закон о внедрении цифрового рубля.
kremlin.ru

Доступ к цифровому рублю будет через любой банк, в котором обслуживается клиент. Кроме того, операции с этим видом рубля будут проходить по единым тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение.

Доступ в интернет не нужен, несмотря на название.

Важно заметить, что цифровой рубль - это другая форма рубля, а не новая валюта. Еще две формы - наличная и безналичная.

Цифровой рубль
Цифровой рубль
Банк России

Чем отличается цифровой рубль от безналичной оплаты?

Отличие в том, что оба эти кошелька будут храниться в централизованной инфраструктуре Центробанка. В то время как безнал хранится на картах и счетах в разных банках.

Передача денег между пользователями будет выглядеть как перемещение цифрового кода между двумя кошельками.

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