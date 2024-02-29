За 2023 год Сбербанк выдал 4,7 трлн рублей ипотеки

Сбербанк за прошлый год выдал рекордные суммы ипотеки, следует из отчетности банка по МСФО.

Сбербанк в четвертом квартале 2023-го выдал 1,4 трлн рублей ипотеки, за весь год — рекордные 4,7 трлн рублей.

В четвертом квартале портфель ипотечных кредитов вырос на 8,2% против 10,1% в третьем. За весь 2023-й прирост жилищных кредитов составил 34,9%, до 10,2 трлн рублей.

На начало текущего года доля Сбербанка на рынке ипотеки выросла на 2,1 п.п., до 55,9%.

Повышенный спрос связан с ужесточением условий по программам льготной ипотеки с государственной поддержкой, отмечает банк.

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