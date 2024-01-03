4 января
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Экономика

Эксперты подробно объяснили, какие выплаты положены работающим в праздничные дни

Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш и юрист Наталья Вайнберг в беседе с порталом RT рассказали, какие выплаты положены в новогодние праздники, и кого нельзя привлекать на работу даже с их согласия.

Подарки. Новый год.
Подарки. Новый год.
СС0

В Трудовом кодексе сформулировано положение, что за работу в праздничные дни работник получает оплату в двойном размере. Однако, если сотрудник отказывается от оплаты, у него остается право выбрать отгул.

Вызвать человека на работу можно только с его письменного согласия, издав соответствующий приказ.

Собеседницы RT также рассказали, что есть категория граждан, которых нельзя привлекать для работы в праздничные дни даже с их согласия. Речь идет о беременных женщинах и несовершеннолетних гражданах.

Четко прописано в законодательстве и штрафы в отношении тех, кто нарушает нормы. Например, если работодатель вызвал сотрудника на работу в праздники, а после не оплатил их в двойном размере или не предоставил отгул, трудовая инспекция может наложить на него штраф. Его размер может быть разный.

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0

Для ИП - до 5 тыс. рублей, для компании — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Должностное лицо может быть оштрафовано на 20 тыс. рублей.

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