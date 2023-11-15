"Я, наверное, вас разочарую": крупный поставщик удобрений на Алтае рассказал о полупустых складах

Компания "АгроХимСервис" почти в два раза сократила поставки удобрений в Алтайский край за 10 месяцев текущего года. Об этом на экспертном совете ИД "Алтапресс", посвященном развитию сельского хозяйства, рассказал учредитель фирмы Анатолий Вытоптов. По его словам, нет в настоящий момент и определенности по цене на удобрения, которая в течение сезона то росла, то снижалась.

Эксперт привел наглядные цифры: если за 10 месяцев 2021 года на одном из своих железнодорожных тупиков компания получила 429 вагонов удобрений, за 2022-ой - 428 вагонов. На сегодняшний день этот показатель составляет 256 вагонов.

"Упали почти в половину, - констатировал Вытоптов. - Что касается цены. Я, наверное, вас разочарую, но мне совершенно не понятно, как она складывается. В этот сезон мы заходили с ценой на селитру в 14-15 тыс. рублей за тонну, потом в пиковый период стало 21 тыс. рублей. Говорить, что цена будет более-менее стабильной, я не берусь. Сейчас она поднялась, и, вероятно, опускаться не будет".

В октябре-ноябре "АгроХимСервис" планово закупал порядка 8-10 тыс. тонн удобрений, как простых, так и сложных. Сейчас на складах компании имеется всего чуть более 5 тыс. тонн.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

"Недавно у нас был финансовый отчет, задавал вопрос руководителям отделов о полупустых складах. Сказали, что ценовая политика поставщиков оставляет желать лучшего. Теперь планируем закупки на конец ноября и начало декабря. Говорят, что ценник будет более-менее приемлемым", - отметил Анатолий Вытоптов.

О чем говорит статистика

Ежегодно применение удобрений в Алтайском крае растет. По словам Владимира Беляева, заведующего кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий Алтайского государственного аграрного университета, если в 2014 году сельхозорганизации использовали препараты всего на 300 тыс. га пашни, то в 2020-ом этот показатель перевалил за 1,1 млн га.

Правда и затраты на покупку удобрений за это время выросли более чем в пять раз.

Посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Весной 2023 году губернатор Виктор Томенко в интервью ТАСС рассказывал, что общий объем вносимых удобрений составит 310 тыс. тонн. А годом ранее Алтайский край обозначал свою потребность в удобрениях в размере 220 тыс. тонн.