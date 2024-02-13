14 февраля
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Wink в двух Алтаях подключили 24 тысячи абонентов

В 2023 году выбор в пользу Wink, цифрового видеосервиса и онлайн-кинотеатра «Ростелекома», сделали 24 тысячи домохозяйств Алтайского края и Республики Алтай. Сегодня популярной мультимедийной платформой в двух регионах пользуются 144 тысячи семей.

Большое количество семей выбирают мультимедийную платформу Wink.
Большое количество семей выбирают мультимедийную платформу Wink.
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

По числу новых подписчиков Wink в Алтайском крае лидируют Барнаул и пригород (7 000), Новоалтайск и Первомайский район (1 933), Бийск и Бийский район (1512), а также Советский район (654) и Петропавловский район (535).

В Республике Алтай больше всего новых абонентов услуги Wink в Кош-Агачском районе — 606 пользователей, и в Горно-Алтайске — 577 домохозяйств.

Большой приток новых абонентов произошел на тех территориях, где мы в течение года активно строили цифровые линии связи. Это обеспечило прирост клиентской базы на 6,8%. Основными преимуществами Wink является высокое качество изображения и звука, управление просмотром, простота установки и возможность подключать по одному лицевому счету и под одним аккаунтом сразу пять устройств, — отметил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Wink объединяет интерактивное ТВ с онлайн-кинотеатрами и позволяет смотреть контент на телевизоре, одноименном сайте и смартфоне. Сервис содержит 400 ТВ-каналов и 80 000 фильмов/сериалов в Full HD. В каталоге продукта представлены мультфильмы, концерты, эксклюзивные шоу и аудиокниги.

Более подробно о продукте можно узнать на сайте «Ростелекома» или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

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