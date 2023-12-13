14 декабря
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Экономика

ВТБ: жители края с начала года оформили автокредитов в объеме 1,8 млрд рублей

За одиннадцать месяцев текущего года жители Алтайского края получили в ВТБ более 1,6 тысячи автокредитов на общую сумму свыше 1,8 млрд рублей. Это в 3,4 раза превышает показатель всего прошлого года по количеству и в 3,7 раза по объему выдач.

Автомобили.
Автомобили.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Пик продаж пришелся на октябрь. В ноябре на фоне выросшей ключевой ставки рост рынка автокредитования замедлился: в этот месяц жители региона получили в банке на покупку машин 206 млн рублей.

По данным банка, средняя сумма одного автокредита в Алтайском крае в ноябре составила 995 тыс. рублей, сократившись по сравнению с январем на 12%. В целом по стране наибольший размер «чека» фиксируется в сегменте новых машин, где цены корректируются более активно — около 1,7 млн рублей. Во вторичном сегменте средний размер автокредита составляет около 1,2 млн рублей.

Дмитрий Горбунов,
единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Алтайском крае и Республике Алтай отметил:

В этом году рынок автокредитов растет наиболее высокими темпами. Можно выделить несколько ключевых факторов, влияющих на такую динамику: отложенный с прошлого года спрос, восстанавливающийся авторынок за счет поставок из КНР и расширения отечественного производства, а в третьем квартале — ожидание роста стоимости кредитов и колебание курсов валют. При этом активность заемщиков продолжает концентрироваться в сегменте машин с пробегом с более привлекательным ценообразованием и возможностью совершить покупку с помощью автокредита с отложенным залогом.

В России, по оценке ВТБ, выдачи автокредитов за январь-ноябрь составили более 1,4 трлн рублей, что вдвое выше результата за весь 2022 год и на 27% — 2021. По итогам текущего года российские банки доведут продажи до 1,6 трлн рублей, что станет максимально высоким значением в истории рынка. Рынок смогли поддержать расширение ассортимента китайских машин, перезапуск отечественного производства, а также увеличение числа субсидированных программ. В 2024 году рост автокредитования продолжится, основными факторами будут выступать восстановление рынка продаж новых машин до докризисного уровня.

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