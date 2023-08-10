ВТБ увеличил выдачу ипотеки в регионах Алтая на 45%

За семь месяцев текущего года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ около 2,3 тысячи жилищных кредитов на 7,1 млрд рублей. Объем выдач на 45% превышает результат за аналогичный период 2022 года.

Клиенты банка в Алтайском крае и Республике Алтай оформили за январь-июль 2023 года ипотечные кредиты на общую сумму 7,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом объем продаж жилищных кредитов вырос на 45%. Около 37% — 2,6 млрд рублей — предоставленных за семь месяцев заемных средств приходится на программы льготной ипотеки. Причем, более половины суммы (1,5 млрд рублей) составляют кредиты семьям с детьми в рамках «семейной ипотеки», еще 1 млрд рублей — основная программа ипотеки с господдержкой на новостройки, оставшаяся часть — ипотека для ИТ-специалистов и кредиты на покупку жилья на Дальнем Востоке.

Во втором полугодии спрос заемщиков продолжает концентрироваться в сегменте вторичного жилья. По итогам семи месяцев в регионах Алтая доля выдач банка в рамках стандартных программ, по которым заемщики в основном приобретают готовое жилье, составила 70%. Одновременно ВТБ фиксирует незначительное увеличение среднего размера жилищного кредита: по сравнению с началом года среди заемщиков банка он скорректировался до 3,3 млн рублей.

Льготная ипотека продолжает оставаться одним из драйверов роста рынка и главным инструментом поддержки покупателей новостроек: в среднем, каждый третий кредит на покупку жилья оформляется с господдержкой. При этом, сохраняется тренд на перераспределение спроса с льготной ипотеки «для всех» в пользу «семейной» программы, условия которой с начала года были распространены на семьи с двумя несовершеннолетними детьми независимо от их возраста. Мы видим, что позитивная динамика выдач сохраняется, несмотря на сезонный фактор и общее повышение ставок по базовым программам крупнейшими игроками. Важным стимулом также является то, что условия по льготной ипотеке сохранились без изменений, причем, по ряду программ с господдержкой банки предлагают дополнительные дисконты к ставке, — прокомментировал Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

По оценке банка, за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей, что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% — рекордного 2021-го. С учетом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объем впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн рублей.