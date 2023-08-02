ВТБ: рынок привлеченных средств в России превысил 40 трлн рублей

Решение регулятора повысить ключевую ставку ожидаемо привело к улучшению условий по классическим вкладам крупнейшими игроками рынка, что оказало прямое влияние на рост объема привлечения средств физлиц. По нашей оценке, рынок рублевых сбережений уже сейчас превысил 40 трлн рублей, хотя ранее мы ожидали достижения этого рубежа только по итогам года. Высокие ставки по депозитам и возможное дополнительное увеличение ключевой ставки будут способствовать его дальнейшему росту, и по итогам года он может составить уже 15%, что станет значимым результатом за несколько последних лет. При этом основной интерес клиентов будет смещаться в сторону более долгосрочных инструментов, по которым клиентам уже доступны двузначные ставки, — заявил Анатолий Печатников.