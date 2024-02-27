ВТБ начнет основной этап интеграции с «Открытием» в конце апреля

ВТБ за последние несколько лет провел удачные интеграционные процессы в крупных регионах, а в этом году проводит объединение с одним из ведущих банков — банком «Открытие». Мы серьезно подготовились к активной фазе миграции розничного бизнеса, чтобы для всех клиентов она прошла максимально незаметно и легко. Часть клиентов «Открытия» уже перешли на обслуживание в ВТБ, для всех клиентов мы гармонизировали продуктовую линейку. В ходе интеграции клиенты смогут воспользоваться дополнительными предложениями. Это позволит сделать перевод на обслуживание в ВТБ для миллионов активных клиентов «Открытия» максимально комфортным, — отметил Георгий Горшков.